زوجة قتيل الإسماعيلية: «كان بيعافر على رزق ولاده»

أكدت زوجة العامل قتيل الإسماعيلية، الذي قام قاتله بفصل رأسه عن جسده، أمام المارة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، أن زوجها كان يسعى دائماً على رزق أبنائه، وأن آخر مرة شاهدته فيها كانت قبل خروجه من المنزل، لشراء خبز لوالده، إلا أنهم فوجئوا ببعض الجيران يخبروهم بمقتله في الشارع.

زوجة قتيل الإسماعيلية: «قلبنا اتحرق»

وقالت زوجة قتيل الإسماعيلية إن الحادث تسبب في حرق قلوب الأسرة بأكملها، مشيرةً إلى أنها لم تتحمل مشاهدة الفيديو وإكماله إلى النهاية، وتابعت بقولها: «مفيش حاجة تبرد نارنا، ونفسنا يتعدم في نفس المكان اللي قتل فيه زوجي، وكان سبب في قهرة ولاده»، مشيرةً إلى أن مشهد قتل زوجها والتمثيل بجثته لن تنساه طوال حياتها.

وقالت: «عندنا 7 أبناء، وبنته على وش جواز، وبيشتغل علشان يحاول يكمل جهازها»، مشيرةً إلى أنهم لم يعد لديهم مصدر للدخل نهائياً، بعد مقتل زوجها، الذي كان يدبر احتياجات أسرته باليومية.

زوجة قتيل الإسماعيلية: زوجي اشتغل سمكري وبيصلح دراجات

وقالت زوجة قتيل الإسماعيلية إن المجني كان يعمل «سمكري سيارات» لفترة طويلة من عمره، ومع انخفاض العمل، اتجه للعمل في تصليح الدراجات، وتابعت بينما كانت تغالب دموعها: «كان بيفرح كل أطفال الشارع بإصلاح الدراجات الخاصة بهم، أنا عايزه القاتل يتشنق، ميطلعش مرة تانية، بسبب ما تم نشره بأنه مريض نفسي».

المتهم يعيد تمثيل جريمته في مكان الواقعة

وألقت الشرطة القبض على المتهم، في وقت سابق أمس، بعد ارتكاب جريمته، وتحفظت على الأسلحة التي تم ضبطها بحوزته، والتي استخدمها في تنفيذ جريمته، واستمع فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية لأقوال المتهم وشهود العيان، حول الواقعة، فيما تم تفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، لتمثيل الجريمة، في نفس مكان الواقعة.