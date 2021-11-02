5 جرائم ارتكبها المتهم في حادث الإسماعيلية بخلاف قتل الضحية.. تقوده للإعدام

لم تكن التهمة الوحيدة للمتهم في جريمة الإسماعيلية، التي أثارت الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، هي القتل فقط، ولكن هناك 5 جرائم أخرى شهدها الحادث البشع، يرويها الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا.

وقال السعداوي، إن الجرائم الأخرى تتمثل في «الشروع في قتل» لتعمده ضرب مواطن آخر بالساطور، وهو يسير في الشارع، فضلا عن إثارة الفزع بين المواطنين، وحمل سلاح أبيض بدون ترخيص، وبغير الأحوال التي أقرها القانون، وتكدير الأمن العام، والتمثيل بجثمان متوفي، وهى مجموعة جرائم تصل به إلى حبل المشنقة.

عقوبة القتل في القانون

وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في حديثه مع «الوطن»، أن عقوبة تنفيذ الجريمة الأشد لا تنطبق على حادث الإسماعيلية؛ خاصة أن جريمة القتل فقط هي السجن المؤبد أو المشدد، وفقًا للمادة 234 فقرة 1، ولكن إذا اقترنت بها جملة من الظروف المشددة تصل العقوبة للإعدام، منها «سبق الإصرار والترصد، إذا وقع القتل بالسم، الاقتران بجناية أو جنحة وغيرها من الظروف».

وأشار السعداوي إلى أن المشرع في هذه الحالات يخرج عن القواعد العامة المقررة في المادة 32 عقوبات، التي تعاقب المتهم على الجريمة ذات الوصف الأشد، وذلك في المادة 234 فقرة «2 و3»، واعتبر الجريمة الثانية المرتبطة أو المقترنة لجناية القتل هي ظرف مشدد للأولى ويوجب الحكم فيها بالإعدام لمرتكبها.

تفاصيل حادث الإسماعيلية

كانت جريمة الإسماعيلية حدثت ظهر أمس الإثنين، أمام المارة والسكان في شارع البحري بوسط المدينة، إذ ظهر في أكثر من مقطع فيديو نشره الأهالي شاب يدعى «عبد الرحمن نظمي» مرتديًا ملابس سوداء ويطعن «أحمد صديق»، عمره 52 عامًا أب لـ7 أبناء ومريض بالكبد، وظل يضربه بساطور لمدة تزيد عن 5 دقائق إلى أن فصل رأسه عن جسده، وسار بها في الشارع وهو يهدد المارة، وضرب وأصاب عددا منهم بالسكين، إلى أن تجمعوا عليه وأمسكوه وسلموه للشرطة.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة الإسماعيلية، وذلك في بيان رسمي له أمس.