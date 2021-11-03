القائم بأعمال «الصحة»: فتح التسجيل للقاح كورونا لمن فوق الـ 15 سنة خلال 24 ساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إنه خلال أقل من 24 ساعة سيبدأ الموقع الرسمي لوزارة الصحة الخاص استقبال طلبات تسجيل تلقي اللقاح للفئة العمرية من 15 عامًا ودون 18 عامًا، بداية من الغد، مؤكدًا أن الراغب في الحصول على اللقاح يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل، وسيتلقى رسالة للتطعيم بلقاح فايزر.

كميات لقاح فايزر «8 ملايين جرعة»

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذه الخطوة تستهدف طلاب الثانوية العامة على وجه التحديد، لافتًا إلى أن كميات لقاح فايزر «8 ملايين جرعة» يمكنها تغطية الأعداد في هذه الفئة، والتي تستهدف حوالي 4 ملايين طالب، طبقًا لإحصائيات وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة.

مصر تقترب من امتلاك ألفي مركز تطعيم في أماكن التجمعات

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مصر تقترب من امتلاك ألفي مركز تطعيم في أماكن التجمعات ومراكز الشباب، ومترو الأنفاق ومحطات القطارات والسوبر جيت، ويتم التواجد في المعاهد، مؤكدًا أن هناك خطة موضوعة للنزول من خلال اللجان البرلمانية للمحافظات؛ لخدمة كل قرية ومنطقة في ربوع مصر، كما أن مصر لديها فرق طبية تمكنها من تغطية منح اللقاح على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من منح 38 مليون جرعة للمواطنين

وأكد امتلاك مصر أماكن وجرعات وكوادر بشرية لتسريع وتيرة أخذ اللقاحات، لافتًا إلى منح 38 مليون جرعة تم الانتهاء منها؛ ما بين أولى وثانية، ومصر تمتلك حوالي 72 مليون جرعة تبقى منها حوالي 34 مليون جرعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الجرعات ما يمكنها من الاستخدام بشكل مؤثر، ومصر تنتظر قدوم 25 مليون جرعة جديدة.