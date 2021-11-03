انخفاض إنتاج مصانع السيارات اليابانية في سبتمبر 2021

انخفض إنتاج السيارات في المصانع اليابانية، خلال سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي حيث تضرر قطاع السيارات بسبب النقص المستر و المتزايد في الرقائق الإلكترونية، مما زاد من مخاطر حدوث انكماش اقتصادي في الربع الثالث وألقي بظلال من الشك على الانتعاش، بحسب «رويترز».

وبحسب البيانات الرسمية، فإنّ إنتاج السيارات في المصانع اليابانية انخفض بنسبة 5.4% في سبتمبر الماضي 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، وذلك بسبب تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية.

حيث شهد 7 من 8 صانعين يابانيين للسيارات انخفاضاً في الإنتاج العالمي في سبتمبر الماضي 2021، حيث أثر نقص قطع الغيار والرقائق والشرائح الإلكترونية العالمية على هذا القطاع، بحسب «NIKKEI ASIA».

وأضافت أنَّ الإنتاج تقلص للشهر الثالث علي التوالي بعد انخفاضه في أغسطس بنسبة 3.6% وفي يوليو 1.5%، وكان أكبر انخفاض علي أساس شهري منذ انخفاضه 6.5% في مايو الماضي.

أما على أساس ربع سنوي، فإن الإنتاج الصناعي للسيارات انخفض بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث، بحسب الاقتصادي الياباني «توم ليرماوث».

انخفاض إنتاج شركة «تويوتا»

وانخفض الإنتاج العالمي لشركة «تويوتا» اليابانية بأكثر من الثلث خلال سبتمبر الماضي 2021، متأثراً بتعطل الوصول إلي الرقائق الإلكترونية وقطع غيار السيارات الرئيسية الأخرى التي تؤثر على شركة صناعة السيارات اليابانية.

وأعلنت شركة «تويوتا»، في بيان رسمي، أنَّها أنتجت 512 ألفًا و765 سيارة فقط خلال سبتمبر الماضي بانخفاض بنسبة تقترب من 32% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، كما أنَّها أعلنت عن انخفاض المبيعات العالمية بنسبة 16% خلال سبتمبر.

انخفاض إنتاج شركة «نيسان»

كما أعلنت شركة نيسان عن انخفاض إنتاجها العالمي من السيارات بنسبة 28% خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، بينما تراجعت مبيعاتها بنسبة 21%.