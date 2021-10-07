ارتفاع أسعار الليثيوم.. أزمة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية

تعددت الأسباب والأزمات في قطاع السيارات ولكن تبقى النتيجة واحدة، وهى زيادة أسعار السيارات حول العالم مهما كانت الأزمة و مدى خطورتها على قطاع صناعة السيارات.

210 مليارات دولار خسائر قطاع السيارات في 2021

ويعد عام 2021 الأكثر صعوبة وتعقيداً على قطاع صناعة السيارات منذ الحرب العالمية الثانية، سواء في المبيعات أو إنتاج السيارات أو الخسائر التي تقدر حاليا بأكثر من 210 مليارات دولار.

وقد بدأ عام الأزمات بأزمة عالمية ضربت صناعة السيارات و الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مقتل وهى أزمة الرقائق الإلكترونية، التي أغلقت مصانع سيارات في مارس الماضي، وخفضت الإنتاج في جميع مصانع السيارات حول العالم، وآخر التطورات الجديدة لها، هو إعلان كبرى شركات السيارات توقف إنتاج طرازات معينة وإغلاق بعض المصانع حتى نهاية هذا العام.

وقد واجه القطاع أزمة جديدة، ولكن سرعان ما تخطاها، وهى أزمة المطاط الطبيعي، المكون الرئيسي لصناعة الإطارات، وهذه الأزمة رفعت أسعار الإطارات في عدد من الدول.

«الليثيوم» أزمة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية

أما الآن ظهرت أزمة جديدة، تخص قطاع صناعة السيارات الكهربائية فقط، وهي ارتفاع أسعار الليثيوم، الذي يعد أهم مكون في السيارات الكهربائية.

وعنصر الليثيوم مكون رئيس لصناعة البطاريات الكهربائية التي تستخدم في السيارات الكهربائية، والذي ارتفعت أسعاره في الفترة الأخيرة بسبب الطلب الكبير على السيارات الكهربائية.

وبحسب Bloomberg، فان عمال المناجم يسعون إلى زيادة العرض من الليثيوم ولا يوجد حتى الآن ما يكفى لتلبية الاستهلاك، وهذا ما تسبب في رفع الأسعار العالمية لليثيوم.