مصادر تنفي وفاة الضحية الثانية في جريمة الإسماعيلية

نفت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى جامعة قناة السويس، وفاة الضحية الثانية في جريمة الإسماعيلية والمحتجز داخل المستشفى لتلقي العلاج.

مصادر طبية: أحدهما في العناية المركزة.. والآخر حالته مستقرة

وقالت المصادر الطبية إن المستشفى استقبل حالتين، أحدهما مصاب بطعنة نافذة قرب عضلة القلب وما زال يتلقى العلاج وهو في حالة غير مستقرة بالعناية المركزة، وآخر مصاب بجرح قطعي في الظهر وقطع بشريان رئيسي وحالته مستقرة.

وكان قد نشر مواطنون في الإسماعيلية عقب منتصف الليل اليوم صورة للمصاب الثاني ووفاته متأثرا بجراحه إلا أن المصادر الطبية نفت الواقعة.

وبحسب مصادر طبية في المستشفى فإن فريقا من ضباط المباحث الجنائية انتقل إلى مقر المستشفى عقب تردد بعض الشائعات عن وفاة الضحية الثانية.

مصادر طبية: المصابان لن يخرجا إلا بعد استقرار الحالة الصحية

وأكدت المصادر الطبية أن المصابين ما زالا تحت الإشراف الطبي في المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما، مشيرة إلى أنه لن يتم خروجهما قبل تماثلها للشفاء.

وكان قد لقى شخص في الخمسينيات مصرعه أمس وأصيب اثنان آخران في جريمة الإسماعيلية البشعة والتي وقعت ظهر الاثنين الماضي.

القبض على المتهم

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحفظت عليه فيما تم عرض المتهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وعرضه على الكل الشرعي لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وشيع الآلاف من أهالي وجيران المجني عليه جثمانه مساء أمس الثلاثاء على مقابر الفردوس في محافظة الإسماعيلية وسط حالة كبيرة من الحزن بسبب علاقة المجني عليه الطيبة مع جيرانه.