أول تعليق برلماني على جريمة الإسماعيلية.. وتوصية بحجب الفيديو

انتقدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، جريمة القتل البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، بقدوم شاب على فصل رأس مواطن في أحد الشوارع الرئيسية، والتمثيل بجثته، وسط ذهول المواطنين المتواجدين محل الواقعة.

رمزي: غياب القيم المجتمعية حولت المجتمع لغابة

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن انحدار وتدهور القيم المجتمعية سبب رئيسي في وقوع مثل هذه الجرائم البشعة، التي لا تصدقها الأذهان، وتقف أمامها مشاعر المتفرجين المتبلدة في الدفاع عن المجني عليه ومحاولة السيطرة على الجاني قبل ارتكابه الجريمة القاسية.

وأوضحت رمزي، في بيان لها، أن غياب القيم المجتمعية والمبادئ الدينية التي حولت المجتمع لغابة كل يأخذ حقه بيده، دون مراعاة لوجود دولة القانون، التي حفظت لكل مواطن حقه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحكمها قوانين قادرة على أخذ حقوق المواطنين، وليس الاستسهال وارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام، ليست فقط المحلية بل والدولية، مما يؤثر على صورة الدولة المصرية أمام العالم، وتنقل صورة غير صحيحة عن طبيعة المجتمع المصري.

أمل رمزي تطالب بتطبيق أشد العقوبات

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بانتظار نتائج التحقيقات حول الواقعة، وتطبيق أشد العقوبة، مناشدة المواطنين باللجوء للقانون قبل اتخاذ أي من التصرفات المخالفة والمنافية لطبيعة المجتمع سواء الدينية أو العقائدية، التي حرمت سفك الدماء بهذه الطريقة المشينة.

كما ناشدت رمزي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة إحكام الرقابة على الفيديوهات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل تداول المواطنين لفيديو الواقعة المشينة، وتركها تفزع الأطفال والصغار وتنشر صورة سلبية عن طبيعة الشعب المصري.