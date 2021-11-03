11 معلومة عن كتاب محيي إسماعيل «تعقيدات النفس البشرية»: ألفه في 10 سنين

حل الفنان محيي إسماعيل ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، في لقاء تحدث خلاله عن كتابه الجديد، «تعقيدات النفس البشرية بين النظرية والتطبيق».

وأشار إلى أنه يحب اللعب، وأخرج بعض الألعاب من «جيبه» وأخذ يلعب بها خلال الحلقة قائلًا: «بحب ألعب وبدعو الناس إنها تلعب عشان تقلل التوترات ويا ريت يبعدوا عن الموبايل ويرجعوا للطبيلة مع التحضر»، معتبرًا أنه «شخصية عميقة وتكويني عميق طول عمري».

أبرز المعلومات عن كتاب الفنان محيي إسماعيل «تعقيدات النفس البشرية بين النظرية والتطبيق» نرصدها لكم كما يلي:

1- استغرق محيي إسماعيل 10 سنوات في كتابته ومنها 5 سنوات كاملة للتحضير له و5 سنوات كتابة.

2- الكتاب مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية.

3- جمع فيه 17 شخصية نفسية قدمها محيي إسماعيل في أفلامه.

4- استعان بفلسفة كارل جوستاف يونغ والذي يرجع كل شيء للظروف الاجتماعية واستعان بأطباء نفسيين وعلماء علم النفس لمراجعة الكتاب وتصحيحه.

5- عرف محيي إسماعيل نفسه بأنه مؤسس السيكودراما السينمائية وكتب ذلك على أغلفة الكتاب.

6- يضع صورة له بالقبعة والنظارة الشمسية على الناحية العربية وصورة أخرى له بدون شعر على الغلاف الآخر الإنجليزي.

7- يعتبر رسالة كتابه هي دعوة للسلام وتطهير النفس البشرية حيث يدعو الكتاب إلى أن «نكون بسطاء ونرجع للفطرة السوية والقناعة».

8- وجه فيه محيي إسماعيل رسالة للقراء قائلًا: «الصدق في أقوالنا أقوى لنا والكذب في أفعالنا أفعى لنا وإني أسأل الله أن يكون عملي هذا خير يوجه إلى ما قصدت إليه من خير».

9- نشر رسالة مخرج إيطالي له حيث كتب له خطابا باللغة الإيطالية كدليل على أنه شارك في أعمال سينمائية عالمية منذ 52 عاما.

10- قدم خلال الكتاب تحية لكبار الكتاب والفنانين ونشر صورهم.

11- الحروب والمشاكل التي تحدث للبشر وافتقاد الناس للسعادة دفعت محيي إسماعيل للتأمل في النفس البشرية وقرر بعدها تأليف الكتاب.