«عمل نفسه عيان وركب إسعاف».. أبرز تصريحات محيي إسماعيل مع «العرافة»

كشف الفنان محيي إسماعيل، خلال حديثه في برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويُعرض على شاشة «المحور»، عن تفاصيل جديدة في أدواره وحياته الشخصية المثيرة للجدل.

وترصد «الوطن» فى سطور أبرز تصريحات الفنان محيي إسماعيل خلال الحلقة..

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه في فيلم زهور برية مع الفنان حسين فهمي، ونادية لطفي، استخدم أسلحة بيضاء حقيقية «قرن غزال»، في أثناء تصوير الفيلم بمدينة مرسى مطروح، لافتا إلى أنه بسبب هذا الأمر أوقف لمدة سنتين؛ لأن هذا يعد جريمة وخطيئة كبيرة، مؤكدا انه أراد أن يكون المشهد حقيقيا، ويوجد به تقمص كبير.

وقال إنه لا يثق في السيدات، لكنه تزوج مرة واحدة، وقد أحب بنت ألمانية لمدة عام، وساعدها على دخول الإسلام.

ونوه الفنان القدير بأنه لجأ إلى حيلة للذهاب من مدينة المهندسين إلى مصر الجديدة؛ إذ استخدم سيارة إسعاف بعد عدم حضور تاكسي أو أوبر، وبالفعل استوقف الإسعاف وقال إنه مريض، ويريد أن يذهب إلى الطبيب فساعده.

وأوضح إسماعيل أن الحياة بها وجوه كثيرة وتشمل أحيانا القوة والضعف وغيرها، مؤكدا أنه ليس إنسانا مثالي؛ لأن الله وضع فيه كإنسان قدرة ففعل الذنب، لافتا إلى أنه يرتدي وجوها في أثناء كان له حق، ويغتصبه منه شخص قوي.

ولفت أنه لا يوجد أي ممثل يمكن أن يجسد السيرة الذاتية له أو السيرة الذاتية أيضا للفنان الراحل أحمد زكي متابعا: «أحمد زكي كتير أوي على حد يقدر يمثله مع احترامنا لمحمد رمضان».

وألمح أنه يخاف من نفسه، مؤكدا أن الفنان يجب أن يقدم قيما من خلال فنه، ويعلم المجتمع أشياء إيجابية، مشيرا إلى أنه يرفض أن يعيش الفنان من أجل الحصول على مال فقط.

وأشار «إسماعيل» إلى أن الفنانين محمد رمضان ومحمد إمام قدما أدوارا شعبية، لافتا إلى أنه يضحك بشكل أكثر من خلال أفلام الفنان محمد سعد.

وذكر أنه يفضل العمل مع أمير كرارة، الفترة المقبلة، مؤكدا أن أفضل دور قدمه الأخير هو «المنسي» في مسلسل الاختيار، موضحا أن الناس ستظل تذكر هذا الدور، منوها بأن الشهيد يقدم أغلى ما يملك وهي نفسه من أجل أن يعيش الآخرين.

ويرى محيي إسماعيل أن باسم سمرة ممثل رائع، قائلا: «أنت يا ابني جامد أوي»، مشيرا إلى أن الفنان فتحي عبدالوهاب يقدم أيضا شخصيات قوية، مستطردا: «محدش هيكمل رحلة محيي إسماعيل عشان أنا تعبت في 60 سنة عشان أمثل فيلم في 17 عقدة وأنا والقرآن مش مغرور.. أنا عملت حاجة غير مسبوقة».

وأورد أنه التقى بالرئيس الراحل محمد أنور السادات وطلب منه شقة لكي يعيش فيها وقد حقق الرئيس طلبه بالفعل، مؤكدا أنه كان سعيدا بسبب هذا اللقاء.