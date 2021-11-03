حريق في عقار بالمرج وإصابة ربة منزل قفزت من الطابق الثالث بسبب النيران

نشب حريق هائل في عقار سكني بمنطقة المرج، منذ قليل، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبين نشوب حريق في عقار سكني مكون من 4 طوابق في شارع عبدالله الرفاعي بالمرج، كما تبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ السكان، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وجارٍ إجراء عمليات التبريد، خشية تجدد النيران مرة أخرى.

ربة منزل قفزت من الطابق الثالث هربا من النيران

ولم يسفر الحريق سوى عن إصابة ربة منزل قفزت من الطابق الثالث هربا من نيران الحريق، وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.