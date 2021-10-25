الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع «مناديل» في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع لتصنيع المناديل الورقية في منطقة المرج.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارت إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمساكن المجاورة دون سقوط مصابين أو قتلى.

المصنع بدون ترخيص

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصنع يعد من المصانع العشوائية التي تم افتتاحها دون ترخيص، ويعد مخزنًا لتخزين المناديل الورقية.

وأضاف أن الحماية المدنية ستتقدم بشكوى ضد المصنع؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسبب عدم توافر شروط الحماية داخل المكان، مما ترتب عليه تعرض حياة المواطنين للخطر.

تكرار حوادث الحرائق في المرج

وأشار المصدر الأمني، إلى أن المنطقة بالكامل مليئة بمثل هذه المصانع الصغيرة ذات السقف الواحد التي تفتقد عوامل الحماية والأمان والعاملين، وبالتالي فهي الأكثر عرضة للخطر وتكرار حوادث الحرائق بداخلها، خاصة أن معظمها يحتوي على مواد تساعد على الاشتعال مثل الورق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مناديل ورقية بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.