إخماد حريق اندلع في شقة بإمبابة.. والتحقيقات مستمرة بـ«حادث المرج»

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة إمبابة والتهم محتوياتها بالكامة، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

حريق شقة سكنية في إمبابة

وتلقت الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من أهالي سكان شارع البصراوي بمنطقة إمبابة، يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بالمنطقة، انتقلت القوات إلى محل البلاغ وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب، قبل أن تمتد النيران إلى العقارات المجاورة.

النيابة تعاين مكان الحريق

عقب الانتهاء من إخماد الحريق، انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق، وتبين أن الشقة تقع في الطابق الثالث بعقار مكون من 4 طوابق، وأن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل.

ورحجت المعاينة الأولى للحادث، أن سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي؛ لبيان أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

انتداب المعمل الجنائي في حريق المرج

وفي سياق متصل، قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي في حريق شقة سكنية تقع في الطابق الثاني بعقار مكون من 6 طوابق بمنطقة المرج، إذ التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل.

وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.