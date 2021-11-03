أسعار الأسماك في أسواق الإسماعيلية اليوم.. البوري بـ50 جنيها والسهلية بـ55

استقرت أسعار الأسماك خلال اليومين الماضيين بشكل كبير داخل أسواق الإسماعيلية بعد ارتفاع نسبي في بداية الأسبوع وخاصة أسماك القنال، وتتميز الأسماك المطروحة في الأسواق خلال اليومين الحاليين بوجود بطارخ وخاصة أسماك قناة السويس وأسماك الإسماعيلية.

البوري بـ50 جنيها والسهلية بـ55

ويعتبر السمك البوري هو أشهر أنواع الأسماك في أسواق الإسماعيلية لتميزه عن باقي الأنواع وخاصة في فصل الشتاء، ووصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها فيما ارتفعت أسعار الأسماك الشعبية إلى 55 جنيها للكيلو، وتتميز السهلية بصغر حجمها عن السمك البوري إلا أنها تعتبر أكثر الأسماك التي تلقى قبولا من المشترين وخاصة سهلية قناة السويس.

الدنيس بـ100 جنيه والقاروص بـ90

وترواح سعر الدنيس مابين 100 جنيه و120 جنيها للكيلو الواحد فيما وصل سعر القاروص إلي 90 جنيها، ويتميز الدنيس وهو من أسماك الإسماعيلية عن باقي أنواع الأسماك من ناحية الحجم إضافة إلي اختلاف الطعم ما يجعله أفضل الانواع.

الجمبري بـ 100جنيه والجامبو بـ 150

وانخفضت أسعار الجمبري في أسواق الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين ووصلت إلي 100 جنيه للكيلو بدلاّ من 120 جنيها فيما استقرت أسعار الجمبري الجامبو عند 120 جنيها بدلا من 150 جنيها للكيلو.

وتوقف سعر سمك البلطي أو الشباب عند 20 جنيها للكيلو فيما ارتفع سعر الشبار السوبر إلى 22 جنيها للكيلو في أسواق الإسماعيلية، وشهدت السواق إقبالا ملحوظا من المواطنين.