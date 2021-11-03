ضبط 89 ألف قضية سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد في 9 أيام

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية بإشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة من ضبط 88 ألف و583 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، خلال الحملات التي شنتها الإدارة على مستوى الجمهورية على مدار 9 أيام وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

ردع المخالفين والحفاظ على المال العام

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلظت عقوبة سرقة التيار للقضاء على هذه الظاهرة لردع المخالفين والحفاظ على المال العام وهي كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.قيمة غرامة سرقة الكهرباء

طرق محاسبة سارقي التيار

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى طرق المحاسبة التي تحددها شركات توزيع الكهرباء ضد المخالفين من سارقي التيار الذين حررت محاضر ضدهم وفقا للقانون كالآتي:

غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي حرر يحول المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبا للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

في حالة تكرار السرقة و تحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.

كيفية إجراء التصالح على غرامة سرقة التيار الكهربائي

وحدد المصدر قرارات لجنة كبار المشتركين التي يجب علي المتظلم الالتزام بها حتى يتم التصالح على غرامة سرقه الكهرباء:

دفع المبلغ كاملا. دفع المبلغ بعد تخفضيه. محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.

و تجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية ويجرى ذلك طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي.