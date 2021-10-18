الكهرباء: الحبس 6 أشهر و100 ألف جنيه غرامة عقوبة سرقة التيار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، اليوم، إنَّ عقوبة سرقة التيار تصل إلى 6 أشهر حبس، وغرامة 100 ألف جنيه يتم مضاعفتها حال تكرار السرقة، إضافة إلى دفع 12 ضعف مقابل ما تم استهلاكه.

العدادات الكودية تحد من سرقة التيار

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنَّ المقصود بالعدادات الكودية هي العدادات التي يجرى تركيبها للمباني المخالفة التي كانت تحاسب بنظام الممارسة، ثم قدمت على المنصة الإلكترونية لتتحول إلى تركيب عداد كودي بهدف الدقة في الحساب وصحة المواصفات الفنية.

وأشار إلى أن كل العدادات حاليا أصبحت مسبوقة الدفع سواء للمباني المخالفة أو المقننة، وهي محلية الصنع، إذ اكتسبت الشركات المصرية في مجال العدادات بصفة عامة، وأصبح الاعتماد عليها بشكل أساسي ليس في مصر فقط ولكن أيضا بالدول المحيطة.

وطالب متحدث الكهرباء، المقدمين على العدادات الكودية أو راغبي التحويل إليها من عدادات الممارسة، بالمتابعة على المنصة الخاصة بوزارة الكهرباء لأن أحيانا يكون هناك خطأ في رقم تليفون العميل، أو أن المنزل يتطلب مهمات كهربائية إضافية.

تركيب 550 ألف عداد كودي

وأردف أنه تم تركيب 550 ألف عداد كودي، فضلا عن العدادات للمنازل المقننة، لافتا إلى أن إجمالي العدادات على مستوى الجمهورية يصل إلى 12 مليون عداد.

واستطرد «حمزة»، أن العدادات الكودية تمنع سرقة التيار، ولكنها لا تمنع إزالة المنزل الموجودة فيه حال صدور قرار إزالة للعقار.

وأوضح أن من ضمن التحديات التي تواجهها الوزارة؛ سرقة التيار أو الحصول على الكهرباء بطريقة غير شرعية، لافتا إلى أن سرقة التيار تتم من قبل المنازل أو المحلات وهو أمر مجرم قانونا.