كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي في ذكرى تدمير البارجة «جان بارت»

تتزين محافظة كفر الشيخ احتفالا بعيدها القومي، غدا الخميس، والذي يوافق الرابع من نوفمبر وهو ذكرى انتصار البحرية المصرية على البحرية الفرنسية بتدمير البارجة «جان بارت»، فجر يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، ومن المقرر أن تقيم المحافظة احتفالا رسميا حيث سيجري وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمدينة البرلس بحضور قيادات البحرية المصرية ووزراء ومحافظين.

وضع أكليل زهور وكلمة لقائد القوات البحرية

ومن المقرر أن يبدا برنامج الحفل باستقبال ضيوف المحافظة في البرلس، ووضع أكليل الزهور، ثم كلمة لقائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ، وعدد من الفقرات المختلفة، بينما سيجري تنظيم احتفال بالمركز الثقافي بالعاصمة بعد الظهر احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

الاحتفال بالعيد القومي لكفر الشيخ

ويرجع احتفال كفر لشيخ بعيدها القومي، إلى فجر يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، حيث فوجئت البحرية المصرية بالبارجة «جان بارت»، التي تزن نحو 49 ألف طن بطول 247 مترا مجهزة بـ109 مدفعا من مختلف العيارات ويتولى قيادتها 88 ضابطا و2055 جنديا بحارا، ومزودة برادار ولقبت بتنين البحر المتوسط، وأطلقت القذائف نحو شواطئ البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، لكن البحرية المصرية لم تقف صامدة أمام قذائف العدو، حيث خرجت ثلاثة زوارق محملة بطوربيدات للهجوم على السفينة الفرنسية العملاقة، وتطلق ستارا من الدخان ثم تطلق طوربيداتها نحو العدو، لتنتهي بانتصار كبير للبحرية المصرية بمشاركة صيادو البرلس.