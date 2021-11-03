هل الصلاة على النبي شرك بالله؟.. «الإفتاء» تُجيب

تسبَّب بعض المتشددين في حدوث لغط حول بعض الموضوعات الدينية، بأفكارهم التي تبتعد عن الوسطية والاعتدال، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اعتبرها بعض المتشددين شركًا بالله، مثل «الصلاة التفريجية»: «اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًّا، على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَد، وتنفرج به الكُرَب، وتُقضَى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله».

الصلاة على النبي

و«صلاة طبِّ القلوب»: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم».

وقُوبل ذلك باستنكار دار الإفتاء، مؤكدةً على أنهما صيغتان مباركتان صحيحتان للصلاة على سيد الأكوان وحبيب الرحمن وأعظم إنسان صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهما من الفرج والخير والبركة والفتح الميمون، ونفحات الصلاة على الأمين المأمون، ما رآه الذاكرون، وسعد به المصَلُّون، وقرَّتْ به العيون.

الصيغ المباركة في الصلوات النبوية

وذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنَّه لا التفات إلى ما يُثيره «النابتة» من بدعية هذه الصيغ واتهام قائليها بالشرك، فإنما أُتِيَ هؤلاء من جهلهم باللغة وضيق أفهامهم عن سعتها وبلاغتها ومجازاتها وسوء ظنهم بالمسلمين عبر القرون، وعدم إدراكهم للعجز البشري عن الإحاطة بالقدر المحمدي والمقام المصطفوي، ولو أنصفوا لعلموا أن الله هو الذي وفق الأمة إلى إحسان الصلاة على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي ألْهَمَ المسلمين هذه الصيغ المباركة في الصلوات النبوية على خير البرية؛ لعظيم مكانته عليه، وكريم منزلته لديه، وأن الناس لا يفهمون من قدره إلا بقدر ما تستطيعه أفهامهم وتبلغه عقولهم، وإلا فلا يَعْلَم قدَره، إلا الذي شرح صدره، ورَفَعَ ذكرَه، وأتم نصره سبحانه وتعالى.

وأوضحت أنَّ الأمر الإلهي بالصلاة على الجناب النبوي يتضمن الاعتناءَ بإظهار شرفه وتعظيم شأنه ورفعة مقامه وعلو مكانه، وذلك بذكر صفاته العطرة ونعوته النضرة، وأخلاقه العظيمة وشمائله الكريمة، والإشادة بكمال خُلُقه وجمال خَلْقه، ودماثة طبعه ورقة معشره، وأنه أفضل الخلق.