الحكومة تستعد لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر مطلع 2022

يشهد مطلع العام 2022، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن خطتها التي تهدف لتطوير العاصمة، وتوفير متنزهات للمواطنين على نهر النيل، وقال رئيس الشركة التي تتولى أعمال تشغيل المشروع، إنّ الممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المصريين، طالما التزموا بالقواعد، ولم يسيئوا للمشروع.

مراحل مشروع ممشى أهل مصر

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز ملامح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، وهي كما يلي:

1- يمتد مشروع الممشى على طول 1.8 كيلو متر من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو.

2- يتراوح عرض المشروع بين 4.5 متر و6.5 متر، وهو مخصص لـ«التمشية» والتنزه ومفتوح أمام الجميع.

3- يضم المشروع مسرحا يتسع لنحو 772 فردا.

4- يضم الممشى 3 مدرجات تستوعب 1240 فردا.

5- يضم الممشى 3 جراجات تستوعب نحو 180 سيارة.

6- يضم الممشى 56 محلا تجاريا، و5 كافيتريات، و5 مطاعم لخدمة الزوار.

ملامح المرحلة الثانية من المشروع

7- يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من كوبري قصر النيل حتى كوبري الساحل بطول 3.2 كيلو متر.

8- تضم المرحلة الثانية من المشروع أكثر من قطاع، حيث تبدأ من كوبري أكتوبر حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري أكتوبر حتى كوبري 15 مايو.

9- تحتوي المرحلة الثانية من مشروع الممشى على المساحة من كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل.

10- من المقرر أن تكون المرحلة الثالثة من المشروع على قطاعين، الأول من كوبري الساحل حتى كوبري «تحيا مصر».

11- تضم المرحلة الثالثة أيضا، كوبري الميريديان حتى كوبري قصر النيل.

12- المرحلة الرابعة من مشروع ممشى أهل مصر ستكون عبر إنشاء مسار موازٍ للنيل في محيط جزيرة الزمالك.