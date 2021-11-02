مدبولي يحضر الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر»

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، احتفالا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر» وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج»، وجورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة «كونسل ماسترز»، ووليد بورسلان، مدير عام العمليات بشركة «كونسل ماسترز» وعدد من المسؤولين الحكوميين.

رئيس الوزراء يستقل مركبا نيليا

واستقل رئيس الوزراء مركبا نيليا تجول به في امتداد المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر»؛ حيث استمع إلى شرح من مسؤولي شركة «كونسل ماسترز» حول آلية إدارة وتشغيل المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «ممشى أهل مصر» على كورنيش النيل، الذي يجرى استكمال باقي مراحله، ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدا أن المشروع يحقق بُعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التي تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

وشدد رئيس الوزراء على مسؤولي الشركة التي تتولى التشغيل ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة، وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق في هذا المكان من إنجاز.

مدبولي: المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن «ممشى أهل مصر» يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، والتنمية العمرانية الحضرية، مؤكدا أن المشروع من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن افتتاح «ممشى أهل مصر» لأول مرة للجمهور، يُعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله، موضحا أن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، تمتد من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة، بطول 1.8 كم، وتضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، كما تشمل عدة مبان، تتمثل في: 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلا عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالي أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق، والنوافير.

تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع «ممشى أهل مصر»

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن العمل يُجرى على قدم وساق لإنجاز المراحل الثلاث المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ، لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة، كما سيتم بالتوازي مع ذلك تطوير إضاءات واجهات جميع المباني المحيطة بمشروع أهل مصر، موضحا أن المرحلة الثانية من مشروع «ممشى أهل مصر» بطول 3.2 كم، وهي كالتالي: المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، والمسافة من كوبري أكتوبر إلى كوبري 15 مايو بطول 1.1 كم، والامتداد من كوبرى إمبابة إلى كوبري الساحل بطول 1,3 كم، أما المرحلة الثالثة فهي تمتد بطول 3 كم وتتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبرى «تحيا مصر» حتى كوبري الساحل بطول 1.9 كم، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، تم البدء في تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل، عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بمحيط جزيرة الزمالك.

التعاقد مع شركة «سيتي إيدج» لإدارة وتشغيل النواحي التجارية بالمشروع

وفي غضون ذلك، أشار جورج متري، رئيس مجلس إدارة شركة «كونسل ماسترز»، إلى تعاقد الشركة على قيامها بإدارة وتشغيل النواحي التجارية بمشروع «ممشى أهل مصر»، وذلك مع شركة «سيتي إيدج»، ممثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمشروع.

وأضاف: «تعاقدنا في وقت سابق على إدارة ممشي أهل مصر السياحي، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافتيريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى بالإضافة الى العديد من الأنشطة الأخرى مثل المسرح الترفيهي، وأماكن انتظار السيارات، والمرسى النهري، ومنطقة الخدمات المكشوفة، بالإضافة الى مجموعة من المساحات الإعلانية بطول الممشى، وشاشات لعرض أهم الأحداث الوطنية والرياضية، ليشمل المشروع فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام».

وثمّن متري، الدعم الحكومي لمشروع «ممشى أهل مصر»، تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المشروع سيضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية المعروفة

ووصف رئيس مجلس إدارة شركة «كونسل ماسترز» مشروع «ممشى أهل مصر» بأنه أحد أهم وجهات التنزه على ضفاف نهر النيل، موضحا أن المشروع سيضم مجموعة من أبرز العلامات التجارية المعروفة، من محلات تجزئة ومطاعم وكافيهات، والمكتبات المتنقلة حتى يتسنى لرواد الممشى ممارسة هواية القراءة بينما يجلسون على ضفاف النيل، كما سيشهد الممشى بصورة مستمرة تنظيم فعاليات ترفيهية ممزوجة بروح نهر النيل الأصيلة مستفيدة بالموقع المبهر، فهناك خطة لعمل إضاءة نيلية في المناسبات القومية والاحتفالات السنوية، وكذلك سيتم عقد معارض لفنانين تشكيليين محليين وعالميين، ستخصص إيراداته لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وأكد أنه سيكون متاحا لكافة المواطنين التنزه على الممشى طالما أنه يلتزم بالقواعد، ولا يسيء إلى هذا المشروع العظيم.