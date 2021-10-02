خطوات تطوير ممشى أهل مصر.. مسرح مكشوف وتمثال فتاة

انطلق مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالقاهرة في سبتمبر 2019، وتنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، الممتدة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو، وذلك في إطار تطوير القاهرة وجعلها قِبلة سياحية متميزة، حيث شهد الممشى أعمال تشطيب المشايات والمحال المطلة على الكورنيش والتي تقع بطول الممشى السفلي، كما أقيم تمثال داخل الممشى يعبر عن فتاة جالسة ورافعة يديها، كأنها تتلقى المياه من السماء، وتنساب من يديها في دلالة على عظمة نهر النيل باعتباره شريانا للحياة.

أعمال تطوير ممشى أهل مصر

شملت أعمال تطوير ممشى أهل مصر إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، ويأتي «ممشى أهل مصر» ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، أيضا إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محل و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 مترا تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.

خطوات تطوير ممشى أهل مصر

رصدت «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع ممشى أهل مصر،

- توفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية.

- مشروعات متنوعة للتنمية السياحية والاستثمار.

- إقامة المراسي والمسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع.

- تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية.

- مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة.

- تم تقسيمه إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر.

- إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم.

- تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً ومسرح سعة 772 فردا.

-إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة.

- تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و 62 نخلة.

-إتمام التشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية بالمشروع.

- الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.

- تقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل.

- متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م.

-تتضمن 7 مباني خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.

- المرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.