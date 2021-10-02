خطوات تطوير ممشى أهل مصر.. مسرح مكشوف وتمثال فتاة
كتب:
وائل فايز
05:48 ص | السبت 02 أكتوبر 2021
تطوير ممشى أهل مصر
انطلق مشروع ممشى أهل مصر على كورنيش النيل بالقاهرة في سبتمبر 2019، وتنفيذ المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، الممتدة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو، وذلك في إطار تطوير القاهرة وجعلها قِبلة سياحية متميزة، حيث شهد الممشى أعمال تشطيب المشايات والمحال المطلة على الكورنيش والتي تقع بطول الممشى السفلي، كما أقيم تمثال داخل الممشى يعبر عن فتاة جالسة ورافعة يديها، كأنها تتلقى المياه من السماء، وتنساب من يديها في دلالة على عظمة نهر النيل باعتباره شريانا للحياة.
أعمال تطوير ممشى أهل مصر
شملت أعمال تطوير ممشى أهل مصر إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس ونوافير، وبرجولات، ويأتي «ممشى أهل مصر» ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، أيضا إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محل و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 مترا تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.
خطوات تطوير ممشى أهل مصر
رصدت «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع ممشى أهل مصر،
- توفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية.
- مشروعات متنوعة للتنمية السياحية والاستثمار.
- إقامة المراسي والمسارح عائمة ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع.
- تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية.
- مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة.
- تم تقسيمه إلى 3 مراحل الأولى بطول 2 كم من كوبري 15 مايو حتى كوبري أكتوبر.
- إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم.
- تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرداً ومسرح سعة 772 فردا.
-إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة.
- تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و 62 نخلة.
-إتمام التشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية بالمشروع.
- الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع من تراسات ونوافير مائية ووحدات الإضاءة والبرجولات.
- تقع المرحلة الثانية في المسافة من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل.
- متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م.
-تتضمن 7 مباني خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.
- المرحلة الثالثة تتكون من قطاعين الأول من كوبري تحيا مصر إلى كوبري الساحل والثاني من كوبري قصر النيل إلى كوبري قصر العيني.