بدء تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكباري شارع «أنور السادات» بالإسكندرية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 «شارع محمد أنور السادات»، في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لحل المشاكل المرورية بالمنطقة، حيث يتولى الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، تنفيذ المشروع من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تمت دراسة المشروع من خلال كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وجميع الجهات المختصة، وتم تخطيطه لحل مشكلة الاختناق المروري بمنطقة المنتزه، وخاصة في فصل الصيف، من خلال عمل نفق للسيارات وكباري لتحقيق السيولة المرورية، وتوسعة للطريق ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات، مع عمل الأنفاق الخاصة بالمشاة، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى أمامي على البحر مباشرة لتوفير منطقة جذب لرواد المكان، حيث إن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق مدينة الإسكندرية، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي ومحور المحمودية، ويُعد طريق الكورنيش أهم طريق بالمدينة، ويمتد بكامل طول خط الساحل على البحر مباشرة، ويربط المدينة من المنتزه شرقاً حتى رأس التين غرباً.

حل مشكلة التكدسات المرورية على الكورنيش

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع سيحقق عدداً من النتائج الهامة، ومنها حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع طريق الكورنيش وشارع محمد أنور السادات، نتيجة أحجام المرور المضافة على الكورنيش في الاتجاهين للوصول إلى منطقة الدوران للخلف عند الخروج أو الدخول من وإلى شارع السادات، وتقليل أزمنة الرحلات بين جنوب المدينة وشرق وغرب الإسكندرية، وتقليل التلوث الناتج عن التكدسات المرورية وعوادم السيارات، بجانب تنفيذ ممشى أمامي على البحر مباشرة لخدمة رواد المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على الشاطئ الرملي الموجود بالمنطقة، وسيتم تنفيذ كباري السيارات والمشاة على مستوى لا يزيد على مستوى الكورنيش الحالي حتى يعطي رؤية مفتوحة للبحر.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يتكون من نفق يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج بطول 150 مترا تقريبا مفتوح من الأعلى، ويستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 خروج بطول 60 مترا، وبارتفاع 6 أمتار، وعرض 24 مترا، ويشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.25 متر وارتفاع 3 أمتار.

نفق و2 كوبري منفصلين بطول 200 متر

وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج و3 للدخول لكل منهما، وينفصلان عن بعضهما بطول 200 متر تقريبا، والخروج من النفق بطول 120 مترا تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق، بالإضافة إلى ممشى «كوبري» على طريق الكورنيش موازٍ للبحر، والكوبري بطول 250 مترا تقريبا، وعرض 6 أمتار، وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن مستوى سطح البحر.

توسعة الطريق إلى 10 حارات

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه يوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات، ومدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، أما الصعود للمشى على رصيف الكورنيش البحري أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 مترا تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات، بجانب توسعة الطريق من 6 إلى 10 حارات بعرض 35 مترا تقريبا، شاملة الجزيرة الوسطى بعرض 2 متر، و2 رصيف مشاة على الجانبين بطول 600 متر تقريبا.