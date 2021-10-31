وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، جولة موسعة لتفقد سير العمل والموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

الوزير يوجه بإزالة حواجز وضعها السكان في مداخل بعض الشوارع

وخلال جولته، وجَّه وزير الإسكان بالإزالة الفورية للحواجز التي أقامها السكان في مداخل بعض الشوارع، وذلك بوضع أقماع بلاستيكية، وسلاسل حديدية، وأكشاك، في مدخل الشارع، موجها جهاز المدينة بعدم السماح بتلك الممارسات، وإزالتها على الفور، حيث تمثل تعديا على الطريق، وعلى حق المواطنين في استخدام تلك الشوارع.

وتجول الوزير بمحاور الطرق الجاري تنفيذها بالقاهرة الجديدة، وتشمل، مشروع تطوير محور السادات بطول 11 كم، وجارٍ العمل على توسعته، وجعله محوراً حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلاً رئيسياً للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل، ومشروع تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم حتى ربطه بطريق السويس، ومشروع تطوير محور مصطفى كامل، بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، ومشروع تطوير محور طه حسين، بطول 4.5 كم من طريق الدائري وحتى مصطفى كامل، ومشروع تطوير نجيب محفوظ بطول 6 كم. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎