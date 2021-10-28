وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة العمل بمشروعيّ منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي شركات المقاولات المُنفذة، واستشاريّ المشروعات، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإسراع بمعدلات التنفيذ وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، مؤكداً أن مشروعي منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، نظراً للطبيعة الفريدة للمشروعين.

وأشار وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «cscec»ـ الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأوضح الوزير، أن الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، تعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، على مساحة ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويضم المشروع مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

كما يضم المشروع «بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي».