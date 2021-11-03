منع معلمات الأزهر بالإسكندرية من وضع «المكياج» وارتداء الملابس الضيقة

قرَّرت إدارة التعليم الابتدائي في منطقة الإسكندرية الأزهرية، منع أعضاء هيئة التدريس من السيدات بالمعاهد الأزهرية، من ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة، علاوة على مطالبتهنّ بعدم وضع المساحيق وأدوات التجميل داخل المعاهد، والالتزام بالزي المناسب.

وتضمَّن القرار، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، توجيهًا للطلاب أيضًا بالالتزام بالزي الموحد بما يتناسب مع مكانة ورفعة الأزهر الشريف؛ بناءً على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

جامعة الأزهر تمنع الملابس غير اللائقة

ولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها داخل مؤسسات الأزهر، بل كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد وجَّه عمداء الكليات من قبل، بمنع الطلاب أصحاب الملابس غير اللائقة التي تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية، من دخول الامتحانات في كليات القاهرة والأقاليم؛ لضبط العملية التعليمية والامتحانية داخل الحرم الجامعي.

كما قررت الجامعة، أيضًا منع دخول الطلاب الذين يرتدون الملابس الممزقة والتي لا تليق بالمنتسبين للأزهر، من دخول الحرم الجامعي، علاوة على التحذير من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة، حتى يكونوا قدوة لنظرائهم في الجامعات الأخرى.

منع الطلاب من «حلقة القزع»

كما منعت الطلاب الذين يرتدون السلاسل أو الأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة أو الذين يحلقون شعر رأسهم على طريقة القزع، من دخول الحرم الجامعي؛ لأن الأمر قد يتطور ويصل إلى الفصل من الجامعة في حالة تكرار الأمر.

وذكرت الجامعة، في بيانٍ، في وقتٍ سابق، أنَّه تقرَّر منح الطالب الممنوع من الدخول مهلة أسبوع قبل أن يتم منعه من الوجود في الجامعة بشكل نهائي، خاصة أن هذه القرارات تأتي في إطار عودة الانضباط داخل جامعة الأزهر.