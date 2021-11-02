جامعة الأزهر تعلن الانتهاء من تطعيم الطلاب والأساتذة خلال 15 يوما

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن الجامعة ستنتهي من تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، قبل 15 نوفمبر المقبل، خاصة في ظل التجاوب التام من الجميع.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة بدأت في تطعيم أعضاء هيئة التدريس منذ شهر مايو الماضي، من خلال مراكز التطعيم الخاصة بها في مستشفياتها، منوهًا بأنه تم تطعيم العديد منهم ويتبقى عدد قليل، ولكنهم سجلوا بياناتهم الخاصة لتقلي اللقاح.

وأكد أن هناك توجّه لدى جميع عمداء الكليات والأساتذة، بحث وإرشاد الطلاب كافة لتلقي اللقاح، الأمر الذي يُقابل بتجاوب تام.

منع تسكين الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا بالمدن الجامعية

وأشار إلى أنّ الجامعة اتخذت قرارًا بمنع تسكين أي طالب في المدينة الجامعية، إلا إذا كان حاصلًا على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قد قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما قررت بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

أهمية الإسراع في تلقي اللقاح

كما أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أهمية الإسراع في تقديم اللقاحات للمواطنين في جميع المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

التربية والتعليم تحظر وجود غير المطعمين في أماكن عملهم

وقد قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات صحفية اليوم، خلال اجتماعه مع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن كل معلم لم يتلقَ لقاح كورونا سيتم منعه من الدخول لمقر عمله.