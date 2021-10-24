المعاهد الأزهرية تعلن معايير وطريقة تقييم الصف الرابع الابتدائي

ننشر الخطة الكاملة للمنظومة التعليمية الجديدة والمطبقة على الصف الرابع الابتدائي الأزهري في العام الدراسي الجديد 2021-2022، وفقًا لما عممه قطاع المعاهد الأزهرية، في منشور على إدارة المعاهد الأزهرية وحصلت الوطن على نسخة منه.

ووفقا للخطة، تشمل منظومة التعليم الجديدة على الصف الرابع الابتدائي في المعاهد الأزهرية، مقررات أساسية وهي تضم القرآن الكريم، اللغة العربية، التربية الإسلامية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، المهارات المهنية، القيم واحترام الآخر، الحاسب الآلي، كما تشمل مقررات غير أساسية، كالتربية الرياضية، التربية الفنية، أنشطة التوكاتسو.

طريقة التقييم في المواد للصف الرابع الابتدائي بالأزهر

وأوضحت الخطة التعليمية للصف الرابع الابتدائي بالتعليم الأزهري، أن طريقة التقييم في المواد للصف الرابع الابتدائي، تنقسم إلى ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول ويأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة ويكون من 15 درجة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقررات التي درست في الشهر الثاني ويكون من 15 درجة.

وأكدت أن الاختبار الأخير يستهدف أجزاء المقررات التي درست في الفصل الدراسي كاملة، و يتم في نهاية الفصل الدراسي ويتم احتسابه من 30 درجة، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة ويضاف إليها المهام الأدائية من 35 درجة، والمواظبة على 2 درجة وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني يأخذ الطالب مجموع الفصلين.

وأشارت إلى أن مدة الاختبارين الأول والثاني، يستغرقان زمن الحصة العادية تحت ملاحظة معلم الحصة في الأسبوع الأخير من الشهر يختار المعلم الاختبارات المعدة مسبقًا من المنصة المخصصة لذلك.

مجموع الدرجات لطلاب الصف الرابع الابتدائي في المنظومة الجديدة

وعن مجموع الدرجات، أكدت الخطة المعلنة، أنها تكون متساوية لكل المقررات، ويتم احتسابها في نهاية العام من 100 درجة على أن يكون التقييم الذي يحصل عليه الطالب في صورة ألوان.

أما حساب الاجتياز، فأوضحت أنه يتم من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع الدرجات لكل فصل دراسي «مجموع درجات الفصل الدراسي الأول+مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2» على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، اللون الأحمر «من 1 إلى أقل من 50 درجة» واللون الأصفر «من 50 إلى أقل من 65 درجة» واللون الأخضر «من 65 درجة إلى أقل من 85 درجة» واللون الأزرق «من 85 درجة إلى 100 درجة».

المواد الغير أساسية في الصف الرابع الابتدائي بالأزهر

واشترط قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بالنسبة للمواد الغير أساسية كمواد التربية الفنية والتربية الرياضية والتوكاتسو، يشترط لاجتيازها تحقيق معدل الحضور لا يقل عن 80% من عدد الحصص، وبالنسبة لأنشطة التوكاتسو، يقوم بها رائد الفصل ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلي ومادة المهارات المهنية معلم المجالات والأنشطة.

وعن غياب وحضور الطالب، في الصف الرابع، تحسب درجات المواظبة للطالب الذي تغيب أحيانا 3 أيام بعذر مقبول بمقدار 5 درجات، ولمن تغيب عن الحضور دون عذر 3 درجات، ولمن يتغيب كثيرًا دون عذر على درجة واحدة.

احتساب النجاح للطالب في الصف الرابع

واشترط قطاع المعاهد الأزهرية، نقل الطالب للصف الدراسي الثاني في حال اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه في الفصلين الدراسيين معا عن طريق الاختبار فقط.

وشددت على عدم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، وتعلن النتيجة في الفصل الدراسي الثاني عن طريق الألوان السابق توضيحها وليس الدرجات، على أن يتم إجراء الاختبارات من خلال معلم الفصل، وتعتمد النتيجة من المعهد ومدير الإدارة التعليمية.

ووجهت الخطة بأن يتم تخفيض نصاب بعض المواد بمقدار نصف فترة، بمعاهد الفترتين الدراسيتين، مراعاة لمدة اليوم الدراسي.