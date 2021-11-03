حصول موظف الحكومة على تقدير ضعيف في تقريرين يحيله للمعاش.. وطريقة التظلم

كشفت المادة 27 من قانون الخدمة المدنية، أن الموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف مرتين متتاليتين في تقرير التقويم السنوي لكفاءة الموظفين، يتم عرض أمره على لجنة الموارد البشرية بوحدة عمله، تمهيدًا لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم (50%) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.

إنهاء خدمة الموظفين في الوظائف القيادية

وكذلك نصت المادة 28، على إنهاء خدمة الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية، الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط ، مع حفظ حقهم في المعاش.

يذكر أن المادة 25، من قانون الخدمة المدنية كفلت للسلطة المختصة أن تضع نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة 6 أشهر على الأقل، ويكون الأداء العادي هو الأساس المُعول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بهان على أن يكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.

طريقة تظلم الموظف من نتائج تقارير الكفاءة

بينما نصت المادة 26 على أن تُعلن إدارة الموارد البشرية، الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه، ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة، بينما يكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وُجدت.

كما تضمنت نفس المادة من قانون الخدمة المدنية، أن يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُني عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.