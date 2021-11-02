الحوافز والجهود غير العادية لموظفي الحكومة في قانون الخدمة المدنية

حرص قانون الخدمة المدنية، رقم 81 الصادر في 2016، على وضع كافة التفاصيل حول صرف الحوافز والجهود غير العادية، لموظفي الحكومة الخاضعين للقانون، وفسرت المادة 74 من القانون والتي نصت على أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها.

حوافز إثابة وإضافية وجهود غير عادية

كما نصت المادة 74 من القانون على انه يستمر صرف باقي حوافز موظفي الحكومة والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

ضوابط وشروط وقيمة حوافز الإثابة والجهود غير العادية

ومن بين الحوافز التي منحها القانون للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حافز التميز العلمي، الذي نصت عليه المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على « يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل.

كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر».

وحددت اللائحة التنفيذية للقانون، شروط وقيمة الحافز العلمي على النحو التالي:

أولا: شروط الحصول على حافز التميز

يمنح الحافز مرة واحدة عن كل تميز علمي في نفس المستوى العلمي.

لا يجوز منح الحافز العلمي أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

ثانيا قيمة الحافز العلمي:

25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالي.

75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ومن بين الحوافز التي منحها القانون لموظفي الحكومة، الحوافز الإضافية التي تمنح شهريا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به نظرا لكفاءتهم، بفئات مالية مقطوعة

وهي على النحو التالي: