تقرير: القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط يواجه أزمة بسلاسل التوريد

أظهر التقرير الخاص بمؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، والتابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضا طفيفا خلال شهر أكتوبر 2021، مسجلا أدنى مستوى له منذ مايو الماضي، ووفقا للتقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن المؤشر المركب الذي يعدل موسميا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 48.9 نقطة في ستمبر 2021 إلى 48.7 نقطة في شهر أكتوبر الماضي.

أزمة سلاسل التوريد بالقطاع الخاص

وأوضح التقرير، أن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط واجه خلال شهر أكتوبر اتساعا في أزمة سلاسل التوريد، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً عن 3 سنوات.

وكشف التقرير، تراجع مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهرا على الرغم من أن الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيا.

وكانت هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سيشتد في الأشهر المقبلة، ويحتمل أن يحد من الانتعاش الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات الإنتاج بعد المستوى القياسي المسجل في شهر سبتمبر.

الشركات ترفع مشترياتها من مستلزمات الإنتاج

وذكر التقرير أنه مع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر، كما واجهت الشركات ارتفاعا حادا في أسعار المشتريات، مع ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والتغليف ومواد البناء.

وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات، إلى أن معدل تضخم أسعار المشتريات كان هو الأسرع منذ أغسطس 2018، مما أدى إلى زيادات هي الأكثر حدة في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات خلال نفس الإطار الزمني.