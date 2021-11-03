ماذا تعرف عن رئيس بلدية نيويورك الجديد؟

أعلنت مدينة نيويورك فوز عضو الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية، إريك آدامز بانتخابات رئيس بلدية نيويورك، اليوم الأربعاء، وذلك خلفاً لمرشح الحزب الجمهوري كورتيس سيلوا، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية نيويورك، وذلك حسبما نشر موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت.

آدامز يفوز بمنصب رئيس بلدية نيويورك

ويعد «آدامز» الذي فاز بمنصب رئيس بلدية نيويورك، الذي عمل كشرطي في مدينة نيويورك لأكثر من 20 سنة، ويذكر أنّ «آدامز» ثاني رجل من أصحاب البشرة السمراء يتقلد منصب العمدة في نيويورك بعد الراحل ديفيد ديكنز، الذي شغل المنصب من العام 1990 حتى العام 1993.

تحديات تواجه رئيس بلدية نيويورك الجديد

ويشار إلى أنّ العمدة الجديد للمدينة بصدد مواجهة الكثير من التحديات، وذلك عقب دخوله المكتب في يناير المقبل، حيث يعد هذا المنصب الأكثر حساسية في الولايات المتحدة بعد منصب رئيس الولايات المتحدة، ويشار إلى أنّ أول تلك التحديات هي كيفية التعامل مع فيروس كورونا الذي أرهق المدينة وأوقف العديد من أنشطتها، والسعي للمساعدة في الانتعاش الاقتصادي، وصولاً إلى إصلاح عناصر شرطة المدينة، إذ اشتهرت قوات الأمن فيها بلجوئهم إلى العنف ضد المدنيين في بعض الأحيان، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة.

5.5 مليون ناخب اقترعوا في دوائر نيويورك

وكانت مكاتب الاقتراع في دوائر نيويورك قد فتحت أبوابها أمام نحو 5.5 مليون ناخب الخمس من الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وذلك حسبما ذكره مكتب الانتخابات، حيث أشار أيضاً إلى أنّ نحو 170 ألف شخص صوّتوا بشكل مبكر من 23 إلى 31 أكتوبر، ونسبة المشاركة التي يصعب توقعها هي عموماً ضعيفة في انتخابات محلية، وكان «آدامز» قد قال في وقت سابق أنّه حين ارتكب جنحة وهو في سن الـ15 تم توقيفه بعنف، وقرر منذ ذلك الحين تغيير النظام من الداخل.