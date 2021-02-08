بريد الوطن.. مجمع فضائح الحزب الجمهورى

فى عام 1974م تم عزل الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبة بسبب اشتراكه فى التنصت والتسجيل على الحزب الديمقراطى المنافس له فى الانتخابات الرئاسية بوضع شريط على أقفال الحزب، تم عزل نيكسون وتقديمه للمحاكمة، وفى منتصف ثمانينات القرن المنصرم وأثناء حرب العراق وإيران وقعت فضيحة «إيران جيت» المعروفة بإيران كونترا.

وقد لعب الموساد دوراً فى الوساطة بين إدارة الرئيس ريجان ونائبه جورج بوش الأب فى حصول إيران على صواريخ أرض جو وبعض الأسلحة عن طريق تاجر الأسلحة الشهير عدنان خاشقجى وتاجر إسرائيلى مقابل الإفراج عن خمسة من الأمريكان رهائن فى لبنان، وجاء اقتحام مقر الكونجرس الكابيتول ليسجل فضيحة أخرى فى تاريخ الحزب الجمهورى وفشل الثورة ضد الشرعية بإعلان فوز جو بايدن، فإن المصالح للحزب فوق المبادئ، هل يعيد التاريخ نفسه فى الانتخابات الأخيرة؟ فمنذ 4 سنوات ثار الكثير من الشكوك حول قرصنة المواقع الإلكترونية للحزب الديمقراطى والتجسس لصالح فوز دونالد ترامب بالانتخابات من قبل روسيا لصالح ترامب وكانت التوقعات تشير إلى عدم اكتمال ترامب مدة حكمه.

علينا أن نستغل هذه الظروف الجديدة لتحطيم أشباه ترامب والمطالبة والسعى فى قضية الحرية من جديد فإن المعركة لم تحسم بعد فى أمريكا من آثار حكم ترامب فى شرخ داخل المجتمع الأمريكى.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب مصرى وباحث فى الجغرافيا السياسية

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