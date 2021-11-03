بئر جديد للشرب والزراعة في سيوة بطاقة إنتاجية 350 مترا مكعبا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الانتهاء من أعمال حفر بئر مياه جوفية بمركز ومدينة سيوة وسط فرحة الأهالي، وتابع المحافظ بدء ضخ المياه من البئر على عمق 1050 مترا بإنتاج متوقع لا يقل عن 350 متر مكعب/ في الساعة لري الزراعات بمساحة 500 فدان واستصلاح مزيد من الأراضي ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية.

رئيس مدينة سيوة يتابع إنتاج البئر

وتفقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقة لفيف من عواقل وشيوخ قبائل سيوة، وممثلي اللجنه الدائمة والإدارة المتكامله للموارد المائيه للري وعدد من الإدارات التنفيذية بسيوة وأهالي ومزارعي المنطقة، البئر في أول تشغيل تجريبى له اليوم، وقال رئيس مركز ومدينة سيوة خلال زيارته للبئر ومتابعة الانتهاء من أعمال الحفر، إنه جرى تفجير البئر العميق وسيتم إستغلالة لري الزراعات في المناطق السكنية بواحة سيوة وهي «خفض المنسوب، والكاف، وريجو، والأمهات».

حفر الآبار يزيد الرقعة الزراعية

ووفقا لبيان صحفي، أضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أن هذا المشروع يأتي ضمن إهتمام محافظة مطروح بحفر عدد من الآبار المقننة لخدمة الأهالي واستخدامها في قطاع مياه الشرب، وقطاع الزراعة والرس في سيوة، بما يساهم في إضافة رقعة زراعية جديدة لسيوة، وزيادة استصلاح عشرات الأفدنة التي تنتج المحاصيل الاستراتيجية من نخيل التمر، والزيتون والفواكة والبصل، والبرسيم، ومحاصيل جديدة كالقمح.