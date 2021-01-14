يغذى القرى والمدينة.. إنشاء أكبر بئر مياه جوفية في سيوة

أعلن العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، الانتهاء من 90 % من أعمال حفر وإنشاء أكبر بئر مياه جوفية فى سيوة بعمق 1300 م، وتنفيذ أعمال تنزيل القيسونات وتفجير البئر خلال خمسة أيام على الأكثر.

كان رئيس مركز ومدينة سيوة تفقد أعمال حفر بئر منطقة الأمهات للوقوف على آخر المستجدات للأعمال، بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز ورؤساء القرى والشيخ عمر راجح ممثلى شيوخ قبائل سيوة.

وقال «عبدالغن»، إن أعمال الحفر حققت نسبة كبيرة فى وقت قياسى منذ بدء عملية الإنشاء والتنفيذ فى البئر، ووجه لسرعة إنهاء جميع الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.

وأضاف أن البئر الجديد يجرى تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والذي سيغذي محطة معالجة مياه الشرب الرئيسية فى الواحة والكائنة بمنطقة الدكرور، كما سيساهم بشكل كبير في ضخ المياه لنطاق واسع على مستوى مركز ومدينة سيوة والقرى التابعة لها والأحياء السكنية المحيطة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن القيادة السياسية وجهت للعمل على تطوير سيوة، فى مختلف القطاعات، وأولها قطاع الري، بتوفير مصدر لمياه الشرب، من خلال تعظيم الإستفادة من المياه الجوفية التى تتميز بها الواحة، وكانت هناك زيارة قريبة لوزير الري والموارد المائية، وتفقد بعض مناطق الواحة، والعمل على إيجاد حلول لمشكلة الصرف الزراعى التى تعانى منها منذ سنوات، وبالفعل بدأت الحلول يجرى تنفيذها حاليا من خلال رفع المياه وسحبها بمواتير كبيرة، فى إحدى المناطق خارج الكتلة السكنية للواحة.

ولفت إلى أن هناك أيضا توجيهات بتنمية الزراعة فى سيوة أكدتها زيارة وزير الزراعة المهندس السيد القصير منذ شهرين، والإهتمام بزراعات نخيل البلح والزيتون، وكذلك قطاع الطرق والمواصلات،والحفاظ على الطابع البيئى فى سيوة للمبانى التى تتميز بالبناء بمادة الكرشيف الطبيعى البيئى، ممنا يساهم فى جذب السياحة الأجنبية فى سيوة.