مد خط رئيسي لنقل مياه الشرب من بئر «الأمهات» لتغذية سيوة (صور)

أعلن العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، بدء أعمال توصيل خط مياه الشرب من بئر المياه الجديد بمنطقة «الأمهات».

وقال «عبدالغني»، إن الخط الناقل للمياه سيغذي محطة معالجة المياه بمنطقة الدكرور، وسيدخل الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن خط المياه الجديد يستفيد منه عدد كبير من المواطنين في واحة سيوة.

وتفقد رئيس مدينة سيوة، والمهندس حمزة منصور بكرين مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري والصرف الزراعي فى سيوة، والشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسي الخط الناقل لمياه الشرب، وتابع أعمال الحفر وتركيب المواسير والمحابس.

وأكد رئيس مدينة سيوة، أن بئر المياه الذي انتهت من حفره وزارة الري والموارد المائية، على عمق 1000 متر مكعب، تستفيد منه الواحة والقرى والمناطق السكنية بسيوة، وسيتم توصيل مياه الشرب للمنازل على شبكة مياه الشرب العمومية فى الواحة.

وأوضح أن المياه التى ينتجها بئر «الأمهات» تعد من أنقى أنواع المياه، خاصة أن سيوة بها مياه شرب جوفية، تستفيد منها الواحة في العديد من الأغراض منها الشرب والزراعة، ومن ثم زراعة آلاف الأفدنه من نخيل البلح وأشجار الزيتون، إضافة إلى الخضروات والفاكهه، والشعير والقمح.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن البئر الذي حُفر، من أعمق الآبار فى سيوة، وهو بئر استراتيجي أنشئ بتكلفه 7 ملايين جنيه، واستمر العمل فيه على مدار 4 أشهر، وجاري تركيب وتشغيل الخط خلال أيام، مع غلق الآبار العشوائية القديمة فى سيوة، للسيطرة على مصادر المياه من خلال منظومة علمية بوزارة الموارد المائية وإدارة الرى بسيوة، وحل مشكلة الصرف الزراعى فى الواحة بسحب المياه الزائده بمواتير كبيرة خارج نطاق المدينة، بالتنسيق بين الزراعة والري.