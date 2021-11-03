نقيب مهندسي أسيوط يطالب بتعيين أبناء المحافظة بمشروعات البترول

قال المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، إنه طالب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتعيين مهندسي المحافظة في المشروعات الكبرى الخاصة بقطاع البترول على أرض المحافظة، وليس من محافظات أخرى أو الخارج، خاصة مع وجود أصحاب الخبرات وكوادر فنية على أعلى مستوى بين أبناء المحافظة من خريجي هندسة أسيوط.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب مهندسي أسيوط، في ندوة قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجازات والتي أقامتها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة وحضرها المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، والمهندس الاستشاري هشام أبوسنة نقيب مهندسي القاهرة، وعددًا من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية ومهندسي مصر.

أحقية مهندسي أسيوط في العمل بشركات البترول

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط خلال حديثه مع وزير البترول والثروة المعدنية بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، أحقية مهندسي أسيوط في العمل بمواقع شركات البترول الموجودة بمحافظة أسيوط، لافتًا إلى أن ذلك سوف يساهم في الحد من البطالة بين المهندسين، ويقلل من نسب اغتراب المهندسين للعمل بالخارج، حيث سيعمل المهندس بمحافظته خاصة مع وجود مواقع العمل العديدة التي تسمح بذلك، مما سيساهم في خلق مٌناخ وبيئة عمل تساهم في الإرتقاء بكافة المشروعات.

إشادة بإنجازات قطاع البترول

وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، وتحويل مصر من مستورد للغاز إلى دولة تصدير بعد الإكتفاء الذاتي منه محليًا، كما شهدت السنوات الماضية توقيع العديد من اتفاقيات البحث والاستكشاف عن البترول في البحرين المتوسط والأحمر وصحراوات مصر المختلفة، مؤكدًا على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية باعتباره متطلبًا أساسيًا لحياة المواطن المصري وضرورة للنهوض بالاقتصاد المصري .

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا أهمية ذلك المطلب، معتبرًا إياه حقًا لمهندسي أسيوط أصحاب الكفاءة والخبرة، واعدًا بأنه سيتم العمل على دراسة الموضوع وآلية تطبيقه قريبًا على أرض الواقع.

من جهة اخرى، أعلن الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط، عن ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني لقسم الهندسة المدنية بعنوان «التطبيقات الحديثة و تحديات المستقبل»، والذي نظمته كلية الهندسة بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بالنجاح الذى حققه المؤتمر وجلساته العلمية الدسمة والتي جاءت بعد جهد وعمل دءوب من كافة المشاركين فى المؤتمر ، مشيراً ان قسم الهندسة المدنية يعد من اهم الأقسام في كلية الهندسة وأكثرها تميزاً والذى يضم نخبة من الكوادر العلمية المؤهلة والقادرة على تقديم كل ما هو جديد فى مجال التخصص.