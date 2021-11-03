الصحة تنفذ 7 قوافل طبية بقرى ومدن مطروح النائية.. فحص 4700 مواطن

أعلن الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم 7 قوافل طبية خلال شهر أكتوبر الماضي، في المناطق النائية والمحرومة بمحافظة مطروح، في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من بينها مناطق سيوة وسيدي براني والنجيلة والحمام ونجوع مركز ومدينة مرسى مطروح.

قافلة طبية بالنجيلة وسيدي براني

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، إننا انتهينا من عدة قوافل طبية بمراكز ومدن النجيلة، وسيدي براني، وسيوة، واستهدفت النجوع والمناطق السكنية التابعة لها، واستفاد منها ما يقرب من 4700 مواطن من أبناء محافظة مطروح، من سكان المناطق النائية، وجرى تنظيم القوافل بالتعاون مع جامعة الأزهر، وجامعة مطروح، وجامعة الاسكندرية بدعم من وزارة الصحة ومحافظة مطروح.

قافلة طبية في الحمام

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أننا نفذنا قوافل طبية أخرى شرق مطروح ومنها مركز ومدينة الحمام، من خلال قافلة طبية شاملة في قرية سلامة حجازي، استمرت على مدار يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ خطة مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وجرى في هذه القافلة وحدها الكشف علي 800 مريض، من أبناء الحمام ومناطق قرى البنجر لشباب الخريجين حولها، وتضمنت العديد من التخصصات الطبية «الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، وتنظيم أسرة، والأشعة، والأنف والأذن»، وأجرت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وجرى صرف الأدوية اللازمة لجميع المرضى بالمجان، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح طبقا لحالة كل مريض.

حملات تثقيفية بقوافل مطروح الطبية

ونفذت وزارة الصحة بمطروح حملات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرى والنجوع في المدن التي جرى تنفيذ القوافل الطبية بها على مستوى محافظة مطروح، لتوعيتهم بشأن انتشار الأمراض الفيروسية، وتنظيم ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.