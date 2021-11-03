طبيب عربي من وهان الصينية: حالة الطوارئ موسمية وإصابات كورونا ترتفع

أثارت دعوات طارئة من الحكومة الصينية، في وقت متأخر من أمس الاثنين، لمواطنيها بتخزين المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية استعدادا لحالة طوارئ، لم تحددها، تساؤولات عديدة حول نوعية الطوارئ وما إذا كان الأمر متعلقا بأزمة وباء كورونا من عدمه.

الصين تدعو لتخزين المواد والسلع الأساسية

ودعت وزارة التجارة الصينية، المواطنين إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ، إضافة إلى دعوتها مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.

إصابات كورونا في الصين

ومن داخل الصين، تعليقا على دعوات الحكومة الصينية التي أثارت القلق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الدكتور علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر وباحث في التكنولوجيا البيلوجية بمدينة ووهان الصينية، إن التحذيرات بالفعل متعلقة بالمناطق التي من المحتمل أن تغلق بسبب تفشي بؤر انتشار فيروس كورونا، والتي تتمركز في شمال الصين، إلا أنه جرى تضخيم هذا الموضوع من قبل وكالات الأنباء الأجنبية والأمر ليس خطرا لتلك الدرجة، بحسب تعبيره.

وتابع أخصائي جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية في حديثه، عن تحذيرات الحكومة الصينية، بالإشارة إلى أن الإصابات في عموم الصين تخطت حاجز الـ 500 إصابة يوميا، وذلك في الفترة من 17 أكتوبر الماضي إلى الآن، ومناطق الشمال لها النصيب الأكبر من أعداد تلك الإصابات التي تركز ظهورها في كل من منطقة «منغوليا الداخلية ومنطقة قانسو الواقعتين» في شمال وشمال غرب الصين على التوالي.

ارتفاع الإصابات في مناطق الشمال الصيني

وأشار الوعري، إلى أن كل منطقة منهما سجلت أكثر من 100 إصابة مؤكدة محلية المصدر بالفيروس، وهو ما دفع السلطات الصينية إلى دعوة مواطنيها لتوخي الحذر، مؤكدا أنه يجرى الآن تطبيق صارم للإجراءات الوقائية والاحترازية بإغلاق المناطق والأحياء السكنية التي تظهر فيها إصابات جديدة بالكشف المبكر عنها والعزل المبكر للمشتبه بإصابتهم والعلاج المبكر للمصابين.

وعن بداية ظهور الإصابات، أشار الطبيب العربي المقيم في الصين، إلى أن الإصابات الأولى كانت من بين أفراد وفد سياحي كان يزور منطقة منغوليا الداخلية وكانت أعمارهم فوق سن الخمسين، ولكن بعد التفشي السريع أصبحت الإصابات تظهر على من هم أعمارهم أكثر من 60 عاما، فيما لم يُلاحظ ظهور أعراض جديدة بعد الإصابة غير التي رصدت سابقا.

تعليق سفارة الصين في القاهرة

فيما نفت سفارة بكين في القاهرة، ما جرى تداوله عن وجود أزمة في تخزين المواد الغذائية استعدادا لحالة طوارئ في الصين، قائلة: «أصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إشعارا حول القيام بما يلزم للحفاظ على أسعار التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق في فصلي الشتاء والربيع».