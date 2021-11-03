سفارة بكين في القاهرة تعلق على أزمة الغذاء وحالة الطوارئ في الصين

نفت سفارة بكين في القاهرة ما جرى تداوله عن وجود أزمة في تخزين المواد الغذائية استعدادا لحالة طوارئ في الصين، قائلة: «أصدرت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إشعارا حول القيام بما يلزم للحفاظ على أسعار التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق في فصلي الشتاء والربيع».

السفارة الصينية بالقاهرة: الإمدادات الضرورية كافية

وأوضحت السفارة في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن هناك سوء تفسير لما نشرته وزارة التجارية الصينية، حول تشجيع الأسر على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة تلبية احتياجات الحياة وحالات الطوارئ، مؤكدة أن الإمدادات الضرورية اليومية كافية في الأماكن المختلفة.

وكانت وسائل الإعلام، قد تداولات أنباء عن أن الحكومة الصينية، دعت مواطنيها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّدا بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.

منتدى رجال الأعمال العرب: بعض الجهات الإعلامية أسهبت في التكهنات والتحليلات

من جانبه، نفى منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، ما جرى تداوله من إصدار وزارة التجارة في الصين، من بيان تدعو فيه المواطنين إلى ضرورة تخزين السلع الأساسية والاستراتيجية دون أسباب معلومة.

وأكد منتدى رجال الأعمال العرب، أن ما يجري تداوله على أثر إصدار وزارة التجارة إعلانا مفاده دعوة المواطنين لشراء وتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية، يأتي بسبب استغراق بعض المواقع والجهات الإعلامية والإسهاب في التكهنات والتحليلات.

في سياق آخر، ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد، واتخذت إجراءات جذرية في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات متفرقة في شمال البلاد.

وجرى حجر أكثر من ستة ملايين مواطن صيني، لا سيما في مدينة لانتشو الواقعة على بعد 1700 كيلومتر غرب بكين، ومع ذلك، لا يزال عدد الحالات الموثقة منخفضا جدا مقارنة بالتقارير المسجلة في بقية العالم.