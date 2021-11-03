تشييع جثمان والد الشهيد رامي حسنين «قائد الكتيبة 103 في سيناء»

شيع الآلاف من أهالي مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جثمان والد الشهيد رامي حسنين، الذي توفي أمس الثلاثاء، إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

الشهيد رامي.. قائد كتيبة 103

واستشهد رامي حسنين، يوم 29 أكتوبر عام 2016 بسيناء، حيث كان قائد الكتيبة 103 صاعقة، وتولي قيادة الكتيبة خلفا له الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد أيضا عام 2017.

تكلفة كوبري الشهيد رامي حسنين

وفي وقت سابق، افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة كوبري ايتاي البارود، الذي أطلق عليه اسم الشهيد رامي حسنين، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون جنيه؛ تخليدًا لذكراه ولأعماله البطولية في سبيل وطنه.