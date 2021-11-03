مقتل وإصابة 5 في انفجار استهدف طالبان بمعقل داعش بأفغانستان

قتل شخصان وأصيب ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لحركة طالبان في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان اليوم الأربعاء، بحسب شهود عيان.

انفجرت القنبلة، اليوم الأربعاء، في مدينة جلال آباد، عاصمة ننجرهار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات تنظيم داعش.

مقتل وإصابة 5 في انفجار استهدف طالبان شرق أفغانستان

وكثف تنظيم داعش هجماته منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، وفقا لوكالة «اسوشيتد برس».

وأكد قيادي محلي بطالبان وقوع الانفجار، وقال إن أربعة من مسلحي الحركة أصيبوا في الانفجار شرق أفغانستان.

ولم يدل القيادي، الذي عرف عن نفسه باسم مبارز كعادة معظم الأفغان، بتفاصيل عن قتلى الهجوم، قائلا إن التحقيقات لا تزال مستمرة.

واتسم مسؤولو طالبان بالتردد أو البطء في الكشف عن التفاصيل المتعلقة بقتلى طالبان في الأسابيع الماضية، وذلك في محاولة على ما يبدو للتقليل من حجم الأضرار التي يلحقها تنظيم داعش بهم.

جاء هجوم جلال أباد بعد يوم من تفجير داعش لبوابة مستشفى عسكري يضم 400 سرير في كابول، ما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وطفل وثلاثة من حراس طالبان، علاوة على مقتل خمسة مهاجمين، وكشفت تقارير عن مقتل مسؤول كبير في حركة طالبان في الهجمات التي استهدفت المستشفى أمس الثلاثاء وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

مقتل قيادي بحركة طالبان في تفجير استهدف مستشفى

وأوضح مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة طالبان، حمد الله مخلص، كان من بين مقاتلين في الحركة قضوا في هجوم داعش على المستشفى في كابل، وفقا لما ذكرته «فرانس برس».

وأشارت «فرانس برس» إلى أن مخلص، العضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان «بدري 313»، هو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي.

وقال مسؤولون في أفغانستان إن 25 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الهجوم الذي بدأ بوقوع انفجارين أعقبهما قيام مسلحين بمهاجمة المستشفى الواقع في وسط العاصمة كابل، بحسب رويترز.