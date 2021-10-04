حركة طالبان تداهم مخبأ لتنظيم داعش ردا على انفجار كابول أمس

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أن قواتها داهمت مخبأ تابعا لتنظيم داعش في العاصمة الأفغانية «كابول»، وقتلت عددا من المسلحين، بعد ساعات من تفجير خارج مسجد في كابول.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، في بيان اليوم الاثنين، إن قوات طالبان داهمت مركز عمليات تابع لتنظيم داعش في مديرية خير خان شمالي كابول.

طالبان تداهم مخبأ لتنظيم داعش ردا على تفجير كابول أمس

ولم يعلن «مجاهد» عدد القتلى في صفوف مسلحي تنظيم داعش أو ما إذا كان أي من عناصر طالبان أصيب في العملية.

وأسفر تفجير خارج مسجد «عيد كاه» أمس عن مقتل خمسة مدنيين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن سرعان ما حامت الشكوك حول تنظيم داعش الذي كثف هجماته ضد طالبان، منذ سيطرتها على أفغانستان أغسطس الماضي.

متحدث طالبان لم يعلن عن عدد قتلى داعش في الهجوم

وتواجد مسؤولون من طالبان في المسجد لحضور مجلس عزاء والدة المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد.

ويعد تفجير الأحد هو الأكثر دموية، منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، مع الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية في 31 أغسطس الماضي وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تنظيم داعش ظهر مجددا بأفغانستان في 2020

وعاود تنظيم داعش الظهور في أفغانستان عام 2020، بعد أن أضعفته حملة قصف أمريكية مكثفة في الجزء الشرقي من البلاد عام 2019.

وشنت طالبان هجمات متكررة خلال تمردها المستمر منذ 20 عاما، لكنها تواجه الآن محاولة احتواء المسلحين المتنافسين الذين يستخدمون الأساليب نفسها.

ويسلط تفجير أمس الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه طالبان ،كما يأتي التفجير وسط انهيار اقتصادي، وغياب المساعدات الخارجية الهائلة التي كانت تمنح لحكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.