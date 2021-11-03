وزير الرياضة يكرم منتخب الصم والبكم الفائز ببرونزية أفريقيا لكرة القدم

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، منتخب مصر لكرة القدم للصم والبكم، والفائز بالميدالية البرونزية للبطولة الأفريقية لكرة القدم للصم، التي أقيمت بكينيا، خلال الفترة من 11- 25 أكتوبر الماضي، والمؤهلة لأولمبياد الصم بالبرازيل، وذلك بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية، ولفيف من قيادات الوزارة واللجنة البارالمبية.

الوزير لمنتخب الصم والبكم: ممتنون للإنجاز الكبير الذي حققتوه

وهنأ وزير الرياضة منتخب الصم المصري، على إنجازه المميز، معربا عن امتنانه لأداء لاعبي المنتخب الوطني، وقدرتهم على الفوز والتأهل بأولمبياد الصم، في صورة تعكس قدرتهم على التحدي والإصرار، وتحقيق الإنجازات، ورفع اسم مصر عاليا.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام لاعبي المنتخب «نتشرف بيكم ونتشرف بحجم الإنجاز الذي حققتوه، وتحقيق إنجاز كأحد المنتخبات الوطنية، كل الشكر للجنة البارالمبية لدعمها ومساندتها في كل البطولات والأحداث»، وطالبهم بالمزيد من الجهد لتحقيق الأفضل لمصر، وهذا يتحقق من خلال العمل علي مواصلة تحقيق الإنجازات والاستمرارية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بتقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم للصم والجهاز الفني لمواصلة الإنجازات والاستعداد الأمثل من الآن لأولمبياد البرازيل، كما قدم التهنئة للاعب حسام ماهر مهاجم المنتخب لإحرازه لقب هداف البطولة برصيد 9 أهداف.

صبحي يستمع لمشكلات المنتخب لحلها قبل المشاركة في أولمبياد البرازيل

واستمع الوزير، لكل المشكلات التي تعرض لها أعضاء البعثة، موجها بتوفير كل أوجه الدعم اللازمة في هذا السياق، من مواصلة الإنجازات على كل المستويات والأصعدة.

حياة خطاب: نوجه كل الشكر لوزير الرياضة لدعمه بعثة المنتخب في كينيا

ووجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية الشكر لوزير الشباب والرياضة، لمساندته كل الألعاب البارالمبية في مصر، وكذلك الشكر علي هذا التكريم لأبطال مصر للصم وحصدهم برونزية أفريقيا للقدم.

وجاءت نتائج المنتخب صاحبة الإنجاز كالتالي:

الفوز على الصومال بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الجابون بـ12 هدفًا مقابل هدف واحد، وخسارة أمام مالي بركلات الترجيح، ثم لعب أمام منتخب الكاميرون على المركز الثالث والرابع، وحصد المنتخب المصري البرونزية بعد بهدفين مقابل لا شيء.

وضمت قائمة الفراعنة كلا من: حماده فاروق، سعيد أنور، مصطفى قدري، محمد طه، محمد عماد، السيد أحمد السيد، السيد شوقي السيد، حسن نبيل، رضا عبد الوهاب، حسام ماهر، محمد محمود عبد الرحمن، أحمد سالم، إسماعيل محمد، إسلام علاء، محمد أحمد عبده، عبد السلام إبراهيم، صابر جمال، حماده شفيق، إبراهيم محمد سلامة، أحمد مسعود، محمد أحمد عبد الحميد، عمرو محمد محمد.

كما ضمت البعثة: وائل محمد كمال عضو لجنة الصم، وشوكت النجار المدير الفني، وعلاء الدين عيسى مدرب، ونجاح العشماوي مدرب حراس مرمى، والقائم بأعمال المدير الإدارى، وحماده السيد إخصائى إصابات وتأهيل.