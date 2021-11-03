المقرر السابق بـ«القومي للسكان» يقترح إنشاء «لجنة السكان والتنمية»

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، في تصريحات تليفزيونية، إنه من خلال دراسة الخطط والرؤى والأبحاث والحلول العديدة، ومتابعة النتائج التي وضعت للتصدي للمشكلة السكانية، فيمكن القول إن حل هذه المشكلة، لابد أن يتم وفقا لإطار مؤسسي سليم، وكذلك من خلال رسم سياسات ووضع الخطط وتنظيم الأدوار، ومتابعة التنفيذ من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأحزاب السياسية ذات الثقل.

كيان مؤمن بالقضية السكانية

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن الكيانات السياسية المؤثرة على سبيل المثال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أثرت الحياة السياسية في مصر، لأننا في حاجة إلى خلق کیان سیاسي مؤمن بالقضية السكانية، ومطلع على كل جوانبها، حيث أن هؤلاء الشباب هم ركيزة الأحزاب المصرية وقلبها النابض، والقادرون على خلق التغيير المطلوب.

وأوضح عمرو حسن، أنه توجه بمقترح لكل هذه الكيانات السياسية الهامة في مصر، بضرورة إنشاء لجنة داخل كل كيان سياسي، يطلق عليها «لجنة السكان والتنمية»، ومن خلال هذه اللجنة، يجري وضع السياسات والقوانين الفعالة داخل البرلمان المصري، ويتم أيضاً متابعة تنفيذها وتحويلها إلى آليات عمل مؤثرة في المجتمع.

المقترحات للجنة الجديدة

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إلى أن هناك العديد من الموضوعات المقترحة، لتكون على أجندة اللجنة المقترحة، مثل متابعة المشروعات والقوانين المتعلقة بالموضوعات التي تؤثر على الزيادة السكانية مثل: تنظيم الأسرة، الخصوبة، السياسات السكانية، الاتجاهات السكانية والتوسع الحضري، أهداف التنمية المستدامة، المراهقون والشباب، البيئة، الهجرة، الزواج والطلاق، الوفيات، وسوف تعمل اللجنة على دعم جميع الجهات المعنية بحل القضية السكانية.

التوازن بين معدلي النمو الاقتصادي والسكاني

وكان حسن، نوه في وقت سابق، بأنه يجب تحقيق التوازن بين معدلي النمو الاقتصادي والسكاني، إذ تحسن الدولة معدل النمو الاقتصادي وتعجز عن خفض معدل النمو السكاني: «يجب أن يزيد الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وعلى الإعلام دور كبير جدا، ويجب ألا تكون أن يتناول هذه القضية بشكل موسمي، وأن يناقش الإعلام السيدة المصرية بسيطة وأن يوعيها بأن صحتها ستصبح أفضل بتقليل الإنجاب».