أسعار لحوم النعام وفوائدها.. الكيلو بـ250 والبيضة بـ110 جنيهات

إذا كنت من محبي تجربة الأكلات المختلفة، وتبحث دائمًا عن كل جديد في عالم اللحوم، تقدم لك «الوطن» في التقرير التالي، أسعار لحوم النعام وفوائدها، فضلًا عن أسعار البيض والكبد والريش ومشتقات النعام المختلفة، وذلك وفقًا لحديث المهندس أدهم أبو الحسن، والذي يمتلك خبرة نحو 13 عامًا في مجال تربية النعام.

أسعار النعام في مصر

ويقول «أبو الحسن» إنّ سعر الأسرة من النعام والمكونة من ذكر وأنثيين تترواح بين 75 و80 ألف جنيه، فيما يترواح سعر كتكوت النعام عُمر أسبوع بين 2000 و2100 جنيه، ويصل وزنه عند بلوغه عُمر 12 شهرًا بين 90 إلى 110 كيلوجرامات، إذ يشترط لذبح النعام أن يتراوح عمره بين 10 و14 شهرًا.

أسعار لحوم النعام في مصر

ويصل سعر كيلو لحوم النعام في مصر، وفقًا للمهندس أدهم أبو الحسن، إلى نحو 250 جنيهًا، فيما يصل سعر الستيك إلى 270 جنيهًا. وتخلو لحوم النعام من الكوليسترول، كما أنّ نسبة الدهون لا تتعدى نسبة الـ1% من اللحم، فضلًا عن كونه مفيد لمرضى فقر الدم والأنيميا الشديدة نظرًا لزيادة نسبة الهيموجلوبين والحديد الموجودة في اللحم.

ويتربى النعام على أعلاف نباتية مكونة من ذرة صفراء وبرسيم حجازي وفول الصويا وردّة وبيرمكسات، إذ يعتبر سر تربية النعام في العلف المكون من البروتين حتى لا يؤثر ذلك على إنتاجه من اللحم والبيض.

أسعار بيض النعام

أما بيض النعام فيصل إلى 110 جنيهات للبيضة الواحدة، وتكفي من 10 لـ12 فردًا، ويتم الكشف على البيض بعد فقسه، إذا كان صالحًا للتلقيح يدخل دورة رعاية لمدة 39 يومًا حتى يصبح كتكوت، أما إذا كان فاسدًا؛ فيستخدم قشر البيضة للرسم والكتابة وتباع بسعر يتراوح بين 30 و60 جنيهًا، فيما يصل سعر ريش النعام إلى نحو 1500 جنيه.

كيفية طهي لحوم النعام

ويقول «أبو الحسن» إن طهي لحم النعام يختلف عن طهي باقي اللحوم، إذ يستغرق مدة تتراوح بين 5 لـ8 دقائق حتى يستوِ تمامًا، ويمكن طهيه بعدة طرق مثل الشواء على الفحم أو ستيك أو بوفتيك أو كباب حلو أو كفتة، عدا السلق، ويفضل ألا يستغرق طهيه أكثر من 10 دقائق ويتم تقطيعه بعكس اتجاه الأنسجة، كما يفضل أيضًا أن يتم الطهي فور عملية الذبح حتى لا يتعرض اللحم لتغير لونه، كما يمكن تخزينه لفترة طويلة داخل الفريزر بشرط عدم تعريضه للهواء فترة طويلة.

إنتاج البيض للنعامة

وتنتج النعام بحسب «أبو الحسن» نحو 40 إلى 70 بيضة سنويًا، وذلك خلال الفترة من شهر فبراير وحتى شهر نوفمبر، أما من شهر نوفمبر وحتى شهر فبراير تكون فترة استراحة لا يبيض خلالها النعام.