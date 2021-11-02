أسعار لحوم النعام وكبدها.. الكيلو يصل لـ250 جنيها

تتميّز لحوم النعام بفوائد كثيرة قد لا يعرفها الغالبية، بينما يسود اعتقادا لدى البعض بأنّ أسعار لحومها مرتفعة بشكل كبير، لكن الحقيقة عكس ذلك، فأسعار الكيلو الواحد قد تكون مناسبة جدا ومنطقية إذا ما قورنت بفوائد وطعم هذا النوع من اللحم.

أدهم محمد، أحد أصحاب مزارع النعام يعمل في هذا المجال منذ عدة سنوات، واعتاد بيع لحومه وبيضه وحتى الريش بأسعار مناسبة، كشف لـ«الوطن» عن أسعار لحوم النعام، والتي جاءت كالتالي:

- يصل سعر بيض النعام لـ110 جنيهات للواحدة، وهي صالحة للأكل وليس للفقس والتربية.

- يصل سعر كيلو لحم النعام إلى 250 جنيها.

- يصل سعر كيلو كبد النعام إلى 270 جنيها.

- يدخل ريش النعام في عدة صناعات منها الوسادات، ويصل سعر الكيلو منه إلى 1500 جنيه.

تنتج النعامة نحو 30 إلى 35 كيلو حسب وزنها وليس أقل من ذلك، ومن فوائد لحم النعام أنّه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنّه من اللحوم الخفيفة على المعدة، وبالتالي سهل الهضم ولا يسبب الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي، ويعمل أيضًا على تنشيط الجسم وتقوية العضلات والمفاصل، كما يقوي الأعصاب، ويحتوي على نسبة دهون قليلة ويساعد على الحفاظ على الوزن والرشاقة وعدم زيادته.

أما بيض النعام فله فوائد أيضًا، حيث يحتوي على نسب ومستويات عالية من الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وتقوية العظام، وتعزيز الصحة العقلية والنفسية ومكافحة اضطرابات نبض القلب، ويمكن شراء لحوم النعام عن طريق حجزها من المزرعة وتصل إلى الزبائن «دليفري» إلى المنزل.