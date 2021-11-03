إحالة ربة منزل وعشيقها للمفتي.. أغرقا الزوج في «برميل مياه» بالشرقية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وأمير أحمد، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن فريح، ربة منزل وعشيقها إى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، لقيامهما بقتل زوج الأولى، بإغراقه في «برميل مياه»، بدائرة مركز صان الحجر، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

إغراق الزوج في «برميل مياه»

تعود أحداث القضية رقم 7854 جنايات صان الحجر والمقيدة برقم 141 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة فاقوس، يفيد بتلقي المركز بضبط كل من «محمود ي.ع. أ.»، 37 سنة، مقيم بمركز فاقوس، و«سمر ص. ح. أ.»، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «النمروط»، مركز فاقوس، لاتهامهما بقتل المجني عليه «مصباح ع. أ. م.»، زوج الأولى، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم واتفقا على استدراجه، وقام الأول بقتله، عن طريق إغراقه في برميل مياه.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية وجود علاقة غير شرعية بين المتهمين، حال كون الثانية زوجة المجني عليه، واتفقت مع عشيقها على قتله، وتنفيذاً لذلك استدرجه الأول إلى منزله للاتفاق على التنقيب عن الأثار، وأعد «برميلاً» ملأه بالمياه، وطلب منه التدريب على الغطس في البرميل، لتكتمل جاهزيته للتنقيب عن الآثار في المياه، وعندما غطس المجني عليه برأسه حتى قاعدة البرميل، أمسك المتهم الأول بقدميه، للحيلولة دون خروجه من البرميل، قاصداً قتله حتى توفى غرقاً.

واعترف المتهمان، أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأقرت المتهمة الثانية بوجود علاقة غير شرعية مع الأول، وأنهما اتفقا على قتل المجني عليه زوجها، واصطحبهما فريق النيابة والشرطة لتمثيل الواقعة، ونظرت المحكمة القضية في عدة جلسات لمحاكمة المتهمين، قبل أن تصدر حكمها المتقدم، بإحالتهما إلى مفتي الجمهورية.