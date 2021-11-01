اختتام حملة «لسه نوارة» لمناهضة الزواج المبكر بقرى الشرقية

أعلنت مديرية الصحة في الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، اختتام الحملة التوعوية «لسه نوارة»، مساء أمس لمناهضة الزواج المبكر، وذلك بقرى حياة كريمة بمركز ومدينة الحسينية، والتي استمرت على مدار5 أيام، تم خلالها عقد سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين والشباب والسيدات والطلبة والطالبات بمدارس التعليم الثانوي، ومراكز الشباب بالحسينية، وتمت التوعية بمخاطر زواج الأطفال على الأسرة والمجتمع، وذلك بإشراف رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، ورئيس لجنة حماية الطفل بالمحافظة، ومديري تنظيم الأسرة، وفرع الأمومة والطفولة، والإعلام والتربية السكانية، والثقافة الصحية بالمديرية.

توعية المواطنين والشباب والفتيات بخطورة الزواج المبكر

تناولت الندوات توعية المواطنين والشباب والفتيات بخطورة الزواج المبكر على الفتاة من الناحية الصحية، وأخطاره من الجانب النفسي والاجتماعي، وتأثيره على حرمان الفتاة من حقها في التعليم وعدم تمكينها من أخذ القرار، كما تم التوعية بأهمية تناول الغذاء الصحي، وخاصة في مرحلة الطفولة، باعتبارها مرحلة بناء للجسم مع إتباع نمط الحياة الصحي.

تنفيذ حملات طرق الأبواب

وفي سياق متصل وضمن خطة الحملة تم تنفيذ حملات طرق الأبواب من خلال الرائدات الريفيات، والفرق الصحية المشاركة بالإدارة الصحية بالحسينية، وتوعية المواطنين داخل المنازل عن مخاطر الزواج المبكر، والعنف ضد الأطفال.

خطة الدولة للقضاء على الممارسات الضارة تجاه الأطفال

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على الممارسات الضارة تجاه الأطفال في المجتمع وخاصة بالريف المصرى، والاهتمام بكافة فئات المجتمع، وحرص الدولة علي التعامل مع كافة المشكلات الأسرية، بصورة تضمن لكل فرد في الأسرة حقه في حياة كريمة، لتنطلق حملة «لسه نواره»، لمناهضة زواج الأطفال، بقرى حياة كريمة بالحسينية، وبهدف رفع الوعى بحقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية، وحمايتهم من كافة أنواع العنف، وذلك من خلال التعاون المشترك بين المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، ومحافظة الشرقية، ومديرية الصحة، والمديريات الخدمية بالمحافظة.