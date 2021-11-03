إحالة محام متهم بقتل والده بمساعدة زوجة أبيه وصديقه بالعاشر للمفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة منذ قليل، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية كل من المستشار وليد مهدي، والمستشار أمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، أوراق أحد المحامين، إضافة إلى زوجة أبيه وصديقه، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم، لاتهامهم بقتل والد الأول وزوج الثانية، يعمل سائق تاكسي وسرقته في مدينة العاشر من رمضان، وحددت جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم.

الأمن يتلقى بلاغاً باستقبال مستشفى التأمين بالعاشر جثة المجني عليه

وتعود أحداث القضية لعام 2018، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، المجني عليه «محمد أ.»، سائق تاكسي، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات في أنحاء الجسم، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية وضباط فرع الأمن العام، وتوصلت تحرياته إلى أن «أ. م. م.»، 31 سنة، محام تحت التدريب، أقدم على قتل والده، بمساعدة صديقه «ع. ذ.»، 39 سنة، يعمل كهربائياً، و«ي. أ. ع.»، 34 سنة، ربة منزل، زوجة أبيه، مقيمين في مدينة العاشر من رمضان، وتبين أن المتهمين الثلاثة بقتل والد المتهم الأول وزوج المتهمة الثالثة، قرروا التخلص من الجثة ودفنها في منطقة جبلية على طريق «بلبيس - العاشر»، من أجل سرقة سيارة والده، وأثناء سيره للتخلص من الجثة، شاهده أحد المواطنين، تصادف مروره، وأخطر رجال الشرطة.

الأجهزة الأمنية تعثر على جثة المجني عليه

وانتقل على الفور رجال مباحث قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، إلى المنطقة الجبلية، وتم العثور على جثة المجني عليه مدفونة في الرمال، وبجواره أداة حفر وسكين، وتم تحديد الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة عند سؤالهم، حيث أقروا بالقتل والانتقام من المجني عليه بسبب سوء معاملته لهم، وقاموا بسرقة التاكسي الخاص به، وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.