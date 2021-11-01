أصحاب مخابز سياحية يخفضون سعر رغيف الفينو بالشرقية

قرر عدد من أصحاب المخابز السياحية بمدينه بلبيس في محافظة الشرقية، تخفيض سعر رغيف الخبز الفينو إلى 50 قرشا للرغيف الواحد، بعد عزوف الأهالي عن شراء الفينو وإقبالهم بشكل كبير علي شراء الفينو المدعم بسعر 40 قرش للرغيف من سيارات مجمع المخبز الآلي التابعه للمحافظة.

طرح رغيف خبز فينو جيد وبسعر 40 قرشا

جاء ذلك عقب المبادرة التي أطلقها الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لطرح رغيف خبز فينو جيد وبسعر 40 قرشا لمواجهة استغلال أصحاب المخابز السياحية للموسم الدراسي واحتياجات الأهالي لشراء الخبز الفينو لأبنائهم بالمدارس.

الدفع بعدد من سيارات مجمع المخبز

وكان محافظ الشرقية، كلف أحمد إبراهيم سالم، مدير مجمع المخابز الآلية والنصف آلية التابع لديوان عام محافظة الشرقية، والدفع بعدد من سيارات مجمع المخابز لتجوب شوارع مدينة بلبيس على مدار الأيام الماضية لطرح الخبز الفينو أمام المواطنين بسعر 40 قرشا للرغيف الواحد على شكل كيس يضم 5 أرغفة وبسعر جنيهان لسد احتياجات الأهالي.

تخفيض سعر رغيف الخبز الفينو إلى 50 قرشا

وأوضح مدير مجمع المخابز أنه تم الدفع بسيارة محملة بـ 20 ألف رغيف فينو، لمدينة بلبيس، اليوم، لطرحه في شكل كيس يضم 5 أرغفة بسعر جنيهين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ على مبادرته الطيبه بطرح الخبز الفينو المدعم والتي أدت إلى تراجع أصحاب المخابز السياحية وتخفيض سعر رغيف الخبز الفينو إلى 50 قرش بعد تلاعبهم في سعر وشكل رغيف الخبز الفينو خلال الأيام الماضية وعزوف الأهالي عن شرائه وتقديم الشكاوى للمسؤولين.