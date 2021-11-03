غرق 3 صيادين بينهم 2 من البرلس على مركب ليبي بمياه المتوسط

كشف محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، عن غرق 3 صيادين، منهم 2 من أبناء مدينة برج البرلس، والثالث ليبي الجنسية، في مياه البحر المتوسط بميناء «مصراتة» الليبي، إثر غرق القارب الذي كانوا يعملون على متنه.

وأكد نقيب صيادي البرلس، في بيان قبل قليل، أن الصيادين الثلاثة هم «ماجد محمد علي شرابي»، و«أحمد فرج أبو إسماعيل»، وهما من برج البرلس، إضافة إلى «منصور خميس عمر الذوجي»، ليبي الجنسية، لقوا مصرعهم غرقاً يوم الجمعة الماضي، خلال عملهم بمنطقة «قصر أحمد»، شرق ميناء مصراته الليبي، على متن قارب ليبي، على بعد 18 ميلاً من الميناء.

وقال إنه جرى الاستعانة بفرق غطاسين منذ يوم السبت للبحث عن جثث الصيادين الثلاثة، ولم يمكن العثور عليهم حتى اللحظة، فيما جرى العثور فقط على محتويات القارب، والتي تتضمن معدات الصيد، وبعض المؤن الخاصة بالقارب.

اصطدام مركب بسفينة في دمياط

وفي وقت سابق، أكد عدد من أبناء مدينة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إنقاذ 7 أفراد من طاقم مركب، كان متوجهاً إلى إحدى الدول العربية قبل غرقه، بعدما اصطدمت به سفينة، أثناء رسوه بالقرب من سواحل دمياط، مشيرين إلى أن أحد الصيادين ما زال مفقوداً، ويجري البحث عنه داخل مياه البحر أمام سواحل دمياط.

وجرى سحب المركب، الذي تعرض للحادث إلى ميناء دمياط، تمهيداً لفحص التراخيص والتصاريح، فضلاً عن استجواب الأشخاص الذين جرى إنقاذهم لمعرفة سبب وقوع الحادث.